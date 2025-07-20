Экс-участник The Hatters Рулев погиб вместе с женой в ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Музыкант попал в ДТП на мотоцикле (архивное фото)
Музыкант попал в ДТП на мотоцикле (архивное фото) Фото:

Бывший музыкант группы The Hatters Вадим Рулев погиб вместе с супругой в аварии в Ленинградской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash на Мойке.

«Рулев погиб вместе с женой в ДТП в Ленобласти. Пара на мотоцикле BMW столкнулась с Range Rover в Выборгском районе», — передает канал.

Уточняется, что музыкант ехал на мотоцикле от поселка Зверево в сторону Малиновки, где вылетел на встречку. Произошло столкновение с внедорожником. Супруги скончались на месте, Рулеву было 35 лет, а его жене — 33 года, отмечает канал.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший музыкант группы The Hatters Вадим Рулев погиб вместе с супругой в аварии в Ленинградской области. Об этом сообщил telegram-канал Mash на Мойке. «Рулев погиб вместе с женой в ДТП в Ленобласти. Пара на мотоцикле BMW столкнулась с Range Rover в Выборгском районе», — передает канал. Уточняется, что музыкант ехал на мотоцикле от поселка Зверево в сторону Малиновки, где вылетел на встречку. Произошло столкновение с внедорожником. Супруги скончались на месте, Рулеву было 35 лет, а его жене — 33 года, отмечает канал.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...