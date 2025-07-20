20 июля 2025

Появились кадры с места ДТП, где погиб экс-участник The Hatters

© Служба новостей «URA.RU»
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Вадим Рулев и его жена скончались на месте
Вадим Рулев и его жена скончались на месте Фото:

В сети появились кадры с места аварии в Ленинградской области, где на мотоцикле насмерть разбилисьэкс-участник The Hatters Вадим Рулев и его супруга. Видео с места трагедии поделились очевидцы. 

«Очевидцы сняли разбросанные по асфальту осколки от транспорта участников ДТП, а также разбитый мотоцикл и улетевшую в кювет иномарку. На машине осталась глубокая вмятина, полученная от влетевшего в нее байка», — сообщает телеканал 78.

Коллектив группы The Hatters выразил соболезнования семье и близким погибших. Сообщение с поддержкой размещено в официальных социальных сетях музыкантов. 

Вадим Рулев и его супруга погибли 20 июля в результате столкновения мотоцикла BMW с внедорожником Range Rover в Выборгском районе Ленинградской области. Пара ехала от поселка Зверево в сторону Малиновки, когда мотоцикл выехал на встречную полосу и произошло смертельное ДТП. Музыканту было 35 лет, его жене — 33 года.

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В сети появились кадры с места аварии в Ленинградской области, где на мотоцикле насмерть разбилисьэкс-участник The Hatters Вадим Рулев и его супруга. Видео с места трагедии поделились очевидцы.  «Очевидцы сняли разбросанные по асфальту осколки от транспорта участников ДТП, а также разбитый мотоцикл и улетевшую в кювет иномарку. На машине осталась глубокая вмятина, полученная от влетевшего в нее байка», — сообщает телеканал 78. Коллектив группы The Hatters выразил соболезнования семье и близким погибших. Сообщение с поддержкой размещено в официальных социальных сетях музыкантов.  Вадим Рулев и его супруга погибли 20 июля в результате столкновения мотоцикла BMW с внедорожником Range Rover в Выборгском районе Ленинградской области. Пара ехала от поселка Зверево в сторону Малиновки, когда мотоцикл выехал на встречную полосу и произошло смертельное ДТП. Музыканту было 35 лет, его жене — 33 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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