Появились кадры с места ДТП, где погиб экс-участник The Hatters

В сети появились кадры с места аварии в Ленинградской области, где на мотоцикле насмерть разбилисьэкс-участник The Hatters Вадим Рулев и его супруга. Видео с места трагедии поделились очевидцы.
«Очевидцы сняли разбросанные по асфальту осколки от транспорта участников ДТП, а также разбитый мотоцикл и улетевшую в кювет иномарку. На машине осталась глубокая вмятина, полученная от влетевшего в нее байка», — сообщает телеканал 78.
Коллектив группы The Hatters выразил соболезнования семье и близким погибших. Сообщение с поддержкой размещено в официальных социальных сетях музыкантов.
Вадим Рулев и его супруга погибли 20 июля в результате столкновения мотоцикла BMW с внедорожником Range Rover в Выборгском районе Ленинградской области. Пара ехала от поселка Зверево в сторону Малиновки, когда мотоцикл выехал на встречную полосу и произошло смертельное ДТП. Музыканту было 35 лет, его жене — 33 года.
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