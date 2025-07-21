Покалеченная украинская модель Ковальчук впервые рассказала о трагедии в Дубае

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Ковальчук отправилась в Дубай, чтобы создать красивый контент для социальных сетей
Ковальчук отправилась в Дубай, чтобы создать красивый контент для социальных сетей Фото:

Украинская модель Мария Ковальчук, получившая тяжелые травмы в Дубае, впервые открыто рассказала о случившемся. Сейчас девушка проживает в Норвегии, проходит длительный курс реабилитации после многочисленных операций и передвигается на инвалидной коляске и костылях.

В интервью Ксении Собчак на Youtube Мария поделилась деталями трагической ночи. Она отправилась в Дубай, чтобы создать красивый контент для социальных сетей. На одной из вечеринок в караоке она познакомилась с молодым человеком по имени Артем. Позже он пригласил ее провести ночь в его гостиничном номере. Именно там, по словам модели, начались угрозы, употребление алкоголя и наркотиков.

Мария рассказала, что ей удалось сбежать из номера и спрятаться в недостроенном здании неподалеку. Последующие события она не помнит — очнулась уже с множественными переломами и тяжелыми травмами. Девушка отметила, что сексуального насилия не было, однако предполагает, что ее могли избить или сбросить с высоты.

Молодой человек, с которым была Мария, оказался сыном донецкого бизнесмена Олега Папазова. По словам девушки и ее матери, Артема задерживали в Дубае, но вскоре отпустили. Мать Марии убеждена, что следствие не продвигается из-за финансовых и административных ресурсов семьи Папазова. Ковальчук перенесла девять сложных операций.

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Украинская модель Мария Ковальчук, получившая тяжелые травмы в Дубае, впервые открыто рассказала о случившемся. Сейчас девушка проживает в Норвегии, проходит длительный курс реабилитации после многочисленных операций и передвигается на инвалидной коляске и костылях. В интервью Ксении Собчак на Youtube Мария поделилась деталями трагической ночи. Она отправилась в Дубай, чтобы создать красивый контент для социальных сетей. На одной из вечеринок в караоке она познакомилась с молодым человеком по имени Артем. Позже он пригласил ее провести ночь в его гостиничном номере. Именно там, по словам модели, начались угрозы, употребление алкоголя и наркотиков. Мария рассказала, что ей удалось сбежать из номера и спрятаться в недостроенном здании неподалеку. Последующие события она не помнит — очнулась уже с множественными переломами и тяжелыми травмами. Девушка отметила, что сексуального насилия не было, однако предполагает, что ее могли избить или сбросить с высоты. Молодой человек, с которым была Мария, оказался сыном донецкого бизнесмена Олега Папазова. По словам девушки и ее матери, Артема задерживали в Дубае, но вскоре отпустили. Мать Марии убеждена, что следствие не продвигается из-за финансовых и административных ресурсов семьи Папазова. Ковальчук перенесла девять сложных операций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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