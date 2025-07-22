Скандальные браки, три инфаркта и актерский талант: как жил Александр Кайдановский

Талантливый, непримиримый, свободный — Александр Кайдановский мог сыграть любого героя, но лучше всего ему удавались аристократы духа и одиночки со сложной судьбой. Он первым брался за оружие в реальных конфликтах и не боялся схватить голыми руками лезвие ножа. От роли Сталкера он шагнул в режиссуру, а его фильмы называли странными, мистическими и гротескными. За короткую жизнь актер успел четырежды жениться, оставить четверых детей и прожить всего три недели с последней супругой. Подробнее в материале URA.RU.
От сварщика до актера: трудное детство будущей звезды
Александр Кайдановский родился 23 июля 1946 года в Ростове-на-Дону в семье инженера и библиотекаря. Детство будущего актера сложно назвать счастливым — родители развелись, когда мальчику было 14 лет. Мать, мечтавшая стать актрисой, на долгое время оставила сына ради учебы в Москве. Саша жил то с отцом, то с мачехой, то с бабушкой, так и не обретя настоящего дома.
Поиски себя привели Кайдановского сначала в Днепропетровский сварочный техникум, где он проучился всего год (1960-1961), а затем в Ростовское театральное училище, которое он окончил в 1965 году. Характер молодого человека проявился уже тогда — он конфликтовал с педагогами, не признавал авторитетов. Только мастер курса Михаил Бушнов сумел найти подход к одаренному, но сложному студенту.
После училища Кайдановский попытался работать в Ростовском театре, но сразу же потребовал главную роль. Получив отказ, уехал покорять Москву. В столице он сначала поступил в Школу-студию МХАТ, но вскоре перевелся в Щукинское училище, где и получил диплом в 1969 году.
Бунтарь в театре: почему его выгоняли отовсюду
Театральная карьера Кайдановского не сложилась. С 1969 по 1971 годы он служил в театре имени Вахтангова, затем недолгое время работал во МХАТе и Театре на Малой Бронной. Сам актер признавался, что театральная среда с ее интригами и необходимостью «унижать или быть униженным» была ему противна.
«Что делает актер, когда ему не дают играть? Он выпивает. И пару раз я выпил так основательно, что от меня поспешили избавиться», — объяснял Кайдановский свой уход из Вахтанговского театра.
Алкоголь и буйный характер сыграли злую шутку с талантливым актером — за драку он получил судимость и два года условно. От реального срока Александра спасло только заступничество Михаила Ульянова, произнесшего яркую речь на суде.
«Свой среди чужих»: конфликт с Михалковым и слава
Настоящим прорывом для Кайдановского стала роль белогвардейского офицера Лемке в фильме Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974). Но и здесь не обошлось без конфликтов. На съемках актер, служивший тогда в кавалерийском полку при «Мосфильме», подрался с режиссером из-за разного понимания образа героя. Кайдановского отправили на гауптвахту, а он после отказывался продолжать съемки, пока Михалков не извинится.
Еще один инцидент произошел, когда по сюжету Юрий Богатырев должен был ударить героя Кайдановского. Актер не мог решиться ударить друга, пока Михалков не крикнул: «Причем тут Саша?! Встречаются чекист и белогвардеец — это единственное, что должно тебя интересовать!»
Несмотря на все сложности, после выхода фильма Кайдановский проснулся знаменитым. Его стали приглашать в лучшие картины: «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Бриллианты для диктатуры пролетариата». Но звездный час был еще впереди.
«Сталкер»: роль, изменившая все
В 1979 году Андрей Тарковский пригласил Кайдановского на главную роль в фильме «Сталкер». Работа над картиной была изнурительной — братьям Стругацким пришлось переписывать сценарий около десяти раз, пропала часть отснятого материала, а съемки приходилось переносить.
Для Кайдановского роль Сталкера стала рубежной. Он настолько погрузился в образ проводника по загадочной Зоне, что даже в перерывах между съемками не выходил из роли. После завершения работы актер заявил: «Я ни кем не могу быть после Сталкера. Это все равно что, сыграв роль Христа, взяться за роль главного бухгалтера».
Позднее Тарковский, эмигрировавший в Италию, хотел снять Кайдановского в «Ностальгии», но актера не выпустили из СССР как «неблагонадежного». Роль русского писателя, написанную специально для Александра, в итоге сыграл Олег Янковский.
От актера к режиссеру: другая сторона таланта Кайдановского
После «Сталкера» Кайдановский решил сам снимать кино. В 1982 году он поступил на Высшие курсы сценаристов и режиссеров — сначала в мастерскую Тарковского, а после его эмиграции продолжил обучение у Сергея Соловьева. Окончив курсы в 1984 году, Кайдановский снял несколько короткометражек и полнометражных фильмов.
Его режиссерский почерк отличался философичностью и метафоричностью. Дебютная полнометражная картина «Простая смерть...» (1985) по повести Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича» осталась почти незамеченной в СССР, но получила приз на кинофестивале в Испании.
Наибольшую известность Кайдановскому-режиссеру принес фильм «Жена керосинщика» (1988), получивший Гран-при на международном кинофестивале фантастического кино в Авориазе (Франция) в номинации «Странные фильмы».
Четыре брака и громкие романы: личная жизнь Александра Кайдановского
Личная жизнь Кайдановского была не менее бурной, чем его творчество. Первой женой актера в 1966 году стала Ирина Бычкова, с которой он познакомился во время учебы в Ростове. В 1970 году у них родилась дочь Дарья. Молодая семья жила очень скромно, супруга терпела все выходки мужа, но его роман с актрисой Валентиной Малявиной стал последней каплей.
Отношения Кайдановского с Малявиной, которая была замужем за режиссером Павлом Арсеновым, носили характер «вулканической страсти». Однажды они даже пытались вместе покончить с собой. Малявина, по словам первой жены Кайдановского, устраивала «проверки на любовь», провоцировала скандалы и однажды даже пришла к ним домой ночью через окно.
В 1975 году Кайдановский женился на актрисе Евгении Симоновой, полной противоположности Малявиной — «наивной, домашней, трогательной». Через год у них родилась дочь Зоя. Но семейная жизнь не сложилась из-за болезненной ревности актера. В 1980 году пара развелась.
Третьей женой Кайдановского стала балерина Большого театра Наталия Судакова. Актер усыновил двоих ее детей от первого брака, а в 1987 году у них родился общий сын Андрей. С Наталией актер сохранил теплые отношения даже после расставания.
За три недели до смерти, в ноябре 1995 года, Кайдановский женился в четвертый раз — на актрисе Инне Пиварс, которая была младше его на 22 года. По воспоминаниям Инны, к тому времени актер уже остепенился, хотя их отношения все равно были страстными: «Они ссорились до хрипоты, бурно выясняли отношения, а после засыпали, крепко прижавшись друг к другу».
Последние дни и наследие Александра Кайдановского
Александр Кайдановский скончался 3 декабря 1995 года от третьего инфаркта в своей комнате в московской коммунальной квартире. Ему было всего 49 лет — ровно столько же, сколько его отцу, умершему также от инфаркта почти в тот же день, 2 декабря, но 25 лет назад. Его мать умерла 1 декабря 1990 года. Эту мистическую закономерность многие считали семейным роком.
У актера была наследственная предрасположенность к сердечным заболеваниям, но он отказывался серьезно лечиться, убегал из больниц в пижаме и много курил. Незадолго до смерти Кайдановский наконец-то приобрел собственную квартиру и начал ремонт, но переехать в нее так и не успел.
Похоронили актера на Кунцевском кладбище Москвы. После его смерти вспыхнул скандал из-за наследства — последняя жена Инна Пиварс вывезла все вещи из коммунальной квартиры в новую квартиру Кайдановского, не дождавшись девяти дней после похорон, что вызвало недовольство других наследников.
В память о талантливом актере и режиссере Евгений Цымбал снял в 1998 году документальный фильм «Сны Сталкера». В 2021 году на Международном кинофестивале «Зеркало» имени Андрея Тарковского был учрежден приз имени Александра Кайдановского, которым награждаются лучший актер и режиссер.
Фильмография Александра Кайдановского
За свою карьеру Александр Кайдановский снялся более чем в 50 фильмах. Вот некоторые из наиболее значимых:
- "Анна Каренина" (1967) – Жюль Ландо, медиум
- "Первая любовь" (1968) – поэт Майданов
- "Драма на охоте" (1970) – граф Алексей Карнеев
- Собака Баскервилей" (1971) – Джек Стэплтон
- "Игрок" (1972) – мистер Астлей
- "Крах инженера Гарина" (1973) – доктор Вольф
- "Свой среди чужих, чужой среди своих" (1974) – Лемке, бывший ротмистр
- "Пропавшая экспедиция" (1975) – Кирилл Петрович Зимин
- "Мой дом – театр" (1975) – Александр Островский
- "Бриллианты для диктатуры пролетариата" (1975) – Виктор Воронцов
- "Золотая речка" (1976) – Кирилл Петрович Зимин
- "Сталкер" (1979) – Сталкер
- "Десять негритят" (1987) – Филипп Ломбард
- "Новые приключения янки при дворе короля Артура" (1988) – Сэр Ланселот
- "Прибытие поезда" (1995) – отец Дениса
Режиссерские работы:
- "Простая смерть..." (1985)
- "Гость" (1987)
- "Жена керосинщика" (1988)
- "Гарсон № 2" (1995) – видеоклип для группы "Аквариум"
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