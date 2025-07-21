Mash: один человек погиб после взрыва в доме в Новороссийске

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В первые минуты после хлопка бытового газа погиб человек, сообщает Mash
В первые минуты после хлопка бытового газа погиб человек, сообщает Mash Фото:

Стало известно о погибшем после взрыва газа на Анапском шоссе в Новороссийске. Об этом сообщает telegram-канал Kub Mash.

«Первые минуты после взрыва в Новороссийске. Погиб один человек», — указано в материале. Ранее, в Новороссийске на Анапском шоссе вспыхнул пожар, затронувший три квартиры и распространившийся на площадь порядка 300 квадратных метров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило около 14:50. Уже к 15:10 пожарные локализовали очаг возгорания, а из здания были эвакуированы 25 человек.

Согласно предварительной информации, причиной инцидента стала вспышка газовоздушной смеси. Позднее прокуратура подтвердила, что происшествие произошло в результате хлопка бытового газа.

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Стало известно о погибшем после взрыва газа на Анапском шоссе в Новороссийске. Об этом сообщает telegram-канал Kub Mash. «Первые минуты после взрыва в Новороссийске. Погиб один человек», — указано в материале. Ранее, в Новороссийске на Анапском шоссе вспыхнул пожар, затронувший три квартиры и распространившийся на площадь порядка 300 квадратных метров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило около 14:50. Уже к 15:10 пожарные локализовали очаг возгорания, а из здания были эвакуированы 25 человек. Согласно предварительной информации, причиной инцидента стала вспышка газовоздушной смеси. Позднее прокуратура подтвердила, что происшествие произошло в результате хлопка бытового газа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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