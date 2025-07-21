Mash: один человек погиб после взрыва в доме в Новороссийске

Стало известно о погибшем после взрыва газа на Анапском шоссе в Новороссийске. Об этом сообщает telegram-канал Kub Mash.
«Первые минуты после взрыва в Новороссийске. Погиб один человек», — указано в материале. Ранее, в Новороссийске на Анапском шоссе вспыхнул пожар, затронувший три квартиры и распространившийся на площадь порядка 300 квадратных метров. Как сообщили в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило около 14:50. Уже к 15:10 пожарные локализовали очаг возгорания, а из здания были эвакуированы 25 человек.
Согласно предварительной информации, причиной инцидента стала вспышка газовоздушной смеси. Позднее прокуратура подтвердила, что происшествие произошло в результате хлопка бытового газа.
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