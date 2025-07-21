Прокуратура приняла решение по похищенному на вокзале блогеру Арегу Щепихину*

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Арег Щепихин* обвиняется в возбуждении ненависти или вражды, сообщила прокуратура Москвы
Арег Щепихин* обвиняется в возбуждении ненависти или вражды, сообщила прокуратура Москвы Фото:
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Бизнесмена Щепихина схватили на Ярославском вокзале в Москве

Обвинительное заключение по делу блогера Арега Щепихина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), утверждено.

Как сообщает столичная прокуратура, в отношении Щепихина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет передано в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Данную информацию приводит издание aif.ru.

Арег Щепихин обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также в совершении поступков, оскорбляющих чувства верующих и выражающих явное неуважение к обществу.

*Арег Щепихин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов

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Обвинительное заключение по делу блогера Арега Щепихина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), утверждено. Как сообщает столичная прокуратура, в отношении Щепихина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет передано в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Данную информацию приводит издание aif.ru. Арег Щепихин обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также в совершении поступков, оскорбляющих чувства верующих и выражающих явное неуважение к обществу. *Арег Щепихин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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