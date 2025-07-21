Прокуратура приняла решение по похищенному на вокзале блогеру Арегу Щепихину*

Обвинительное заключение по делу блогера Арега Щепихина (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), утверждено.
Как сообщает столичная прокуратура, в отношении Щепихина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело будет передано в Пресненский районный суд для рассмотрения по существу. Данную информацию приводит издание aif.ru.
Арег Щепихин обвиняется в действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также в совершении поступков, оскорбляющих чувства верующих и выражающих явное неуважение к обществу.
*Арег Щепихин внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
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