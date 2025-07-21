Аэрофлот обратился к россиянам с предупреждением

Рейсы авиакомпаний Группы «Аэрофлот» постепенно возвращаются в плановое расписание по всей маршрутной сети, однако отдельные рейсы по-прежнему могут отменяться для ускорения стабилизации полетной программы. Об этом 21 июля сообщили в пресс-службе перевозчика.
В авиакомпании уточнили, что пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями на онлайн-табло «Аэрофлота», а также в разделе «Управление бронированием» на сайте компании, информационных табло аэропорта и объявлениями по громкой связи. «Просим пассажиров следить за информацией на онлайн-табло и в разделе „Управление бронированием“ на сайте Аэрофлота, информационных табло аэропорта и за объявлениями по громкой связи в аэропорту», — подчеркнули в пресс-службе.
В период традиционного вечернего пика отправлений в аэропорту Шереметьево наземные службы авиакомпании поддерживают постоянный контакт с пассажирами. Особое внимание уделяется информированию и обслуживанию специальных категорий пассажиров: семей с детьми, пожилых людей, участников СВО и трансферных клиентов. Для этого задействован новый сервис — наземные помощники, которые обеспечивают персональное взаимодействие с пассажирами в зонах ожидания терминалов В и С. Также к раздаче воды и сэндвичей в терминалах привлекались волонтеры из числа сотрудников авиакомпании и аэропорта.та.
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