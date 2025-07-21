Иеромонах объяснил желание подростков изобразить распятие на дорожных знаках

В российских социальных сетях набирает популярность новый тренд среди подростков — они забираются на дорожные знаки и изображают распятие, снимая происходящее на видео. Иеромонах Феодорит (Сеньчуков) назвал это явление проявлением безбожности общества и признаком плохого воспитания молодежи.
«Если бы общество у нас было хотя бы христианизировано, то для него это было бы противоестественно», — заявил иеромонах Феодорит. Об этом он заявил в разговоре с «Общественной службой новостей». По словам священнослужителя, подобное поведение является свидетельством отсутствия у подростков уважения к культурным и религиозным ценностям.
Он подчеркнул, что подростки не осознают ни смысл своих действий, ни их возможные последствия, а слепое копирование западных интернет-трендов говорит о дефиците самостоятельного мышления. Также иеромонах отметил, что любые попытки осмеять христианские символы оборачиваются лишь насмешкой над самими исполнителями подобных поступков.
Священнослужитель добавил, что распространение подобных флешмобов связано с особенностями подростковой субкультуры, основанной на противостоянии взрослым. При этом он считает чрезмерное внимание общественности к этому явлению ошибочным: обсуждение в медиа лишь увеличивает интерес к тренду среди молодежи.
По мнению иеромонаха, для профилактики подобных случаев необходимо уделять больше внимания воспитанию детей, чтобы они уважали культурные традиции независимо от религиозных убеждений. Наказывать несовершеннолетних участников за участие в интернет-челленджах, по его мнению, следует только в случае реального ущерба — например, за порчу имущества.
Ранее в российских социальных сетях начал набирать популярность новый тренд, в рамках которого подростки взбираются на дорожные указатели и принимают позу, напоминающую распятие, фиксируя происходящее на видео. Некоторые участники флешмоба идут еще дальше — они забираются на рекламные щиты, балконы, а иногда даже на настоящие кресты или надгробные памятники.
Истоки этой тенденции связаны с выступлением рэпера Канье Уэста: во время одного из своих концертов артист поднялся над сценой на тросах, приняв аналогичную позу. Изначально этот челлендж распространился среди американских подростков, которые стали снимать подобные ролики под одну из композиций музыканта у дорожных знаков. Вскоре интернет-забава дошла и до России.
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