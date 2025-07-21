В Нижневартовске (ХМАО) накануне 18-летние подростки гоняли по улицам города на питбайках. Они нарушили массу ПДД, но это не осталось безнаказанным. Сотрудники полиции нашли нарушителей, которые в свою очередь на камеру принесли извинения правоохранителям и жителям города.
«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором группа 18-летних водителей питбайков грубо нарушила требования ПДД. В кратчайшие сроки полицейские установили всех лиц, участвовавших в «опасных маневрах». Злостные нарушители принесли извинения сотрудникам полиции и жителям города Нижневартовска», — сообщает пресс-служба окружного управления УМВД.
Против подростков составлено несколько административных материалов. К ответственности привлекли и маму одного из них. Югорчанка также извинилась за поведение сына. Питбайки помещены на спецстоянку.
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