21 июля 2025

Подростки публично извинились за опасную езду на питбайках в Нижневартовске. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД оперативно нашли нарушителей
Сотрудники ГИБДД оперативно нашли нарушителей Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) накануне 18-летние подростки гоняли по улицам города на питбайках. Они нарушили массу ПДД, но это не осталось безнаказанным. Сотрудники полиции нашли нарушителей, которые в свою очередь на камеру принесли извинения правоохранителям и жителям города.

«В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором группа 18-летних водителей питбайков грубо нарушила требования ПДД. В кратчайшие сроки полицейские установили всех лиц, участвовавших в «опасных маневрах». Злостные нарушители принесли извинения сотрудникам полиции и жителям города Нижневартовска», — сообщает пресс-служба окружного управления УМВД.

Против подростков составлено несколько административных материалов. К ответственности привлекли и маму одного из них. Югорчанка также извинилась за поведение сына. Питбайки помещены на спецстоянку.

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В Нижневартовске (ХМАО) накануне 18-летние подростки гоняли по улицам города на питбайках. Они нарушили массу ПДД, но это не осталось безнаказанным. Сотрудники полиции нашли нарушителей, которые в свою очередь на камеру принесли извинения правоохранителям и жителям города. «В ходе мониторинга сети Интернет полицейские выявили видеоролик, на котором группа 18-летних водителей питбайков грубо нарушила требования ПДД. В кратчайшие сроки полицейские установили всех лиц, участвовавших в «опасных маневрах». Злостные нарушители принесли извинения сотрудникам полиции и жителям города Нижневартовска», — сообщает пресс-служба окружного управления УМВД. Против подростков составлено несколько административных материалов. К ответственности привлекли и маму одного из них. Югорчанка также извинилась за поведение сына. Питбайки помещены на спецстоянку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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