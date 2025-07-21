21 июля 2025

В Пермском каре подскочили цены на бензин

© Служба новостей «URA.RU»
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Литр бензина в Пермском крае за неделю вырос на 35 копеек
Литр бензина в Пермском крае за неделю вырос на 35 копеек Фото:

В период с 8 по 14 июля в Пермском крае зафиксировано увеличение цен на бензин на 35 копеек за литр. Средняя стоимость литра топлива достигла 59,98 рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«За неделю с 8 по 14 июля в Пермском крае на 42 копейки подорожал литр АИ-92 — до 57,02 руб. Стоиммость АИ-95 также выросла — до 61,96 рублей. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше, а также дизельного топлива осталась на уровне 86 рублей и 71,91 рублей за литр соответственно», — сообщается на сайте Росстата.

Отмечается, что изменение цен на бензин зафиксировано в 78 регионах страны. По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе.

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В период с 8 по 14 июля в Пермском крае зафиксировано увеличение цен на бензин на 35 копеек за литр. Средняя стоимость литра топлива достигла 59,98 рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат). «За неделю с 8 по 14 июля в Пермском крае на 42 копейки подорожал литр АИ-92 — до 57,02 руб. Стоиммость АИ-95 также выросла — до 61,96 рублей. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше, а также дизельного топлива осталась на уровне 86 рублей и 71,91 рублей за литр соответственно», — сообщается на сайте Росстата. Отмечается, что изменение цен на бензин зафиксировано в 78 регионах страны. По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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