В Пермском каре подскочили цены на бензин

В период с 8 по 14 июля в Пермском крае зафиксировано увеличение цен на бензин на 35 копеек за литр. Средняя стоимость литра топлива достигла 59,98 рублей. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
«За неделю с 8 по 14 июля в Пермском крае на 42 копейки подорожал литр АИ-92 — до 57,02 руб. Стоиммость АИ-95 также выросла — до 61,96 рублей. Стоимость бензина марки АИ-98 и выше, а также дизельного топлива осталась на уровне 86 рублей и 71,91 рублей за литр соответственно», — сообщается на сайте Росстата.
Отмечается, что изменение цен на бензин зафиксировано в 78 регионах страны. По средней стоимости автомобильного топлива Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе.
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