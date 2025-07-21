21 июля 2025

Над регионами РФ сбили 25 украинских дронов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ВСУ запустили в сторону Москвы два дрона
ВСУ запустили в сторону Москвы два дрона Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. По информации ведомства, атаки были отражены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве. В частности, 12 дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, еще восемь — над Брянской областью. Кроме того, по данным оборонного ведомства, два аппарата сбиты над Калужской областью, два — над Московским регионом, включая один, который следовал в направлении Москвы. Еще один беспилотник был уничтожен над Республикой Крым.

В ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата в различных регионах страны. В воздушном пространстве Московского региона было перехвачено 19 беспилотников, из которых 16 направлялись непосредственно к столице. Наибольшее количество дронов — 38 — было сбито в Брянской области. В Калужской области силы ПВО уничтожили 11 беспилотных аппаратов, в Тульской — восемь. По пять дронов были перехвачены над Орловской и Нижегородской областями, еще три — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника сбили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской областях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 21 июля российские средства противовоздушной обороны сбили 25 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны РФ. По информации ведомства, атаки были отражены в период с 16:00 до 22:00 по московскому времени. «Дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в министерстве. В частности, 12 дронов были ликвидированы над территорией Ростовской области, еще восемь — над Брянской областью. Кроме того, по данным оборонного ведомства, два аппарата сбиты над Калужской областью, два — над Московским регионом, включая один, который следовал в направлении Москвы. Еще один беспилотник был уничтожен над Республикой Крым. В ночь на 20 июля российские системы противовоздушной обороны уничтожили 93 беспилотных летательных аппарата в различных регионах страны. В воздушном пространстве Московского региона было перехвачено 19 беспилотников, из которых 16 направлялись непосредственно к столице. Наибольшее количество дронов — 38 — было сбито в Брянской области. В Калужской области силы ПВО уничтожили 11 беспилотных аппаратов, в Тульской — восемь. По пять дронов были перехвачены над Орловской и Нижегородской областями, еще три — над акваторией Черного моря. Кроме того, два беспилотника сбили в Курской области, по одному — в Белгородской и Рязанской областях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...