Президент США Дональд Трамп намерен выйти из украинского конфликта. Об этом сообщил бывший советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
"К сожалению, господин Трамп, похоже, больше заинтересован в том, чтобы выйти из украинского кризиса, как в дипломатическом, так и в военном плане", — рассказал Болтон для статьи Wall Street Journal. Он отметил, что решение президента США подчеркивает обеспокоенность низкими оборонными расходами страны и ее экономической готовностью к увеличению военного производства.
Кроме того, Трамп рассматривает постепенное сокращение поддержки Украины. Он удовлетворил срочные просьбы украинских защитников, но уклонился от долгосрочных обязательств, отметил Болтон.
Ранее официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс заявила, что Вашингтон не может гарантировать достижение прекращения огня на Украине до завершения объявленного Трампом 50-дневного срока. Она подчеркнула, что США продолжат поддерживать Украину и стремиться к мирному урегулированию, а руководство НАТО намерено обеспечить Киев необходимыми средствами обороны, передает "Национальная служба новостей".
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