В центре Челябинска на продажу выставили готовый ресторанный комплекс «Зазеркалье» за 33 миллиона рублей. Соответствующее предложение появилось на популярном сайте объявлений.
«Продается ресторанный комплекс „Зазеркалье“, который расположен на первых двух этажах офисного центра на улице Карла Либкнехта, 2. Комплекс имеет площадь 686 квадратных метров. Его стоимость — 33 миллиона рублей», — говорится в тексте объявления на сайте «Авито».
Продавец отмечает, что на первом этаже расположен банкетный зал, вмещающий до 100 гостей. Производственная зона составляет 348 квадратных метров и включает кондитерский, горячий, овощной и мясной цеха, а также помещение для заморозки продуктов.
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