За ночь над Россией сбили почти 40 дронов

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Больше всего дронов сбили над Брянской областью
Больше всего дронов сбили над Брянской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России уничтожили 35 беспилотников, запущенных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ. 

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что больше всего дронов (девять) сбили над территорией Брянской области.

Еще семь уничтожили над Ростовской, шесть — над Калужской, по три — над Самарской, Тульской областях и Московским регионом, два — над Белгородской областью. По одному БПЛА сбили над территорией Курской области и акваторией Черного моря. 

Сегодня ночью российские системы ПВО отразили атаку дронов в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе Ростовской области. Также был предотвращен удар по промышленному объекту в Самарской области, передает «Царьград».

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В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России уничтожили 35 беспилотников, запущенных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.  «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что больше всего дронов (девять) сбили над территорией Брянской области. Еще семь уничтожили над Ростовской, шесть — над Калужской, по три — над Самарской, Тульской областях и Московским регионом, два — над Белгородской областью. По одному БПЛА сбили над территорией Курской области и акваторией Черного моря.  Сегодня ночью российские системы ПВО отразили атаку дронов в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе Ростовской области. Также был предотвращен удар по промышленному объекту в Самарской области, передает «Царьград».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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