За ночь над Россией сбили почти 40 дронов

В течение минувшей ночи средства противовоздушной обороны России уничтожили 35 беспилотников, запущенных ВСУ. Об этом сообщило Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написало ведомство в своем telegram-канале. Там уточнили, что больше всего дронов (девять) сбили над территорией Брянской области.
Еще семь уничтожили над Ростовской, шесть — над Калужской, по три — над Самарской, Тульской областях и Московским регионом, два — над Белгородской областью. По одному БПЛА сбили над территорией Курской области и акваторией Черного моря.
Сегодня ночью российские системы ПВО отразили атаку дронов в Ростове-на-Дону, Миллерово, Донецке и Азовском районе Ростовской области. Также был предотвращен удар по промышленному объекту в Самарской области, передает «Царьград».
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