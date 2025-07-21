21 июля 2025

«От Москвы рикошетит к нам»: синоптики рассказали, когда закончатся дожди в Свердловской области

В Свердловскую область пришли дожди, залившие Москву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождь. Екатеринбург, лужа, непогода, зонтик, ливень, дождь
В ближайшие дни уральцам понадобятся зонты и дождевики Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

В Свердловскую область пришли дожди, накрывшие ранее Москву и Подмосковье. Как долго они задержатся и какой будет температура, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

«То, что было в Москве в последнее время, немного рикошетит и к нам. В ближайшие несколько дней дожди будут частыми, хотя так, как в Москве, заливать не будет. Надвигается циклоническая депрессия, из-за облачности будет ниже и фон температуры. Дневная температура будет держаться на уровне 15-20 градусов», — объяснила Шепоренко.

Назвать точную дату окончания дождей пока затруднительно, но метеоролог посоветовала на ближайшие три дня запастись зонтами. Ранее проливные дожди обрушились на Москву и Московскую область. В столице выпало до 50 литров осадков на квадратный метр. В результате под водой оказалось несколько улиц и железнодорожных станций. Актуальная информация о ЧП в столице, — в сюжете агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловскую область пришли дожди, накрывшие ранее Москву и Подмосковье. Как долго они задержатся и какой будет температура, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «То, что было в Москве в последнее время, немного рикошетит и к нам. В ближайшие несколько дней дожди будут частыми, хотя так, как в Москве, заливать не будет. Надвигается циклоническая депрессия, из-за облачности будет ниже и фон температуры. Дневная температура будет держаться на уровне 15-20 градусов», — объяснила Шепоренко. Назвать точную дату окончания дождей пока затруднительно, но метеоролог посоветовала на ближайшие три дня запастись зонтами. Ранее проливные дожди обрушились на Москву и Московскую область. В столице выпало до 50 литров осадков на квадратный метр. В результате под водой оказалось несколько улиц и железнодорожных станций. Актуальная информация о ЧП в столице, — в сюжете агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...