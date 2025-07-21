«От Москвы рикошетит к нам»: синоптики рассказали, когда закончатся дожди в Свердловской области

В Свердловскую область пришли дожди, залившие Москву

22 июля 2025 в 11:12 Размер текста - 17 +

В ближайшие дни уральцам понадобятся зонты и дождевики Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье В Свердловскую область пришли дожди, накрывшие ранее Москву и Подмосковье. Как долго они задержатся и какой будет температура, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «То, что было в Москве в последнее время, немного рикошетит и к нам. В ближайшие несколько дней дожди будут частыми, хотя так, как в Москве, заливать не будет. Надвигается циклоническая депрессия, из-за облачности будет ниже и фон температуры. Дневная температура будет держаться на уровне 15-20 градусов», — объяснила Шепоренко. Назвать точную дату окончания дождей пока затруднительно, но метеоролог посоветовала на ближайшие три дня запастись зонтами. Ранее проливные дожди обрушились на Москву и Московскую область. В столице выпало до 50 литров осадков на квадратный метр. В результате под водой оказалось несколько улиц и железнодорожных станций. Актуальная информация о ЧП в столице, — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловскую область пришли дожди, накрывшие ранее Москву и Подмосковье. Как долго они задержатся и какой будет температура, URA.RU рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. «То, что было в Москве в последнее время, немного рикошетит и к нам. В ближайшие несколько дней дожди будут частыми, хотя так, как в Москве, заливать не будет. Надвигается циклоническая депрессия, из-за облачности будет ниже и фон температуры. Дневная температура будет держаться на уровне 15-20 градусов», — объяснила Шепоренко. Назвать точную дату окончания дождей пока затруднительно, но метеоролог посоветовала на ближайшие три дня запастись зонтами. Ранее проливные дожди обрушились на Москву и Московскую область. В столице выпало до 50 литров осадков на квадратный метр. В результате под водой оказалось несколько улиц и железнодорожных станций. Актуальная информация о ЧП в столице, — в сюжете агентства.