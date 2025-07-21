Житель Сургута исполнил танец мальчика-лодочника на капоте движущейся по дороге машины. В окружном УМВД пояснили URA.RU, что проводят проверку.
«Проводим проверку», — сообщила журналисту агентства пресс-служба ведомства. Видео с танцем опубликовали в telegram-канале «mdps86 Сургут». На кадрах видно, как мужчина стоит на капоте движущегося авто, подражая герою вирусного мема.
Сам тренд пришел из Индонезии, где во время соревнований по гребле мальчик пританцовывал, стоя на носу лодки. Так он поддерживал боевой дух команды. Танец завирусился в соцсетях, теперь люди повторяют движения в разных ситуациях. Например, во время поездок на велосипеде или спуска по эскалатору.
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