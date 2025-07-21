Пермские официанты стали больше зарабатывать

В первом полугодии 2025 года отмечено повышение уровня предлагаемых заработных плат для новых сотрудников предприятий общественного питания. В Пермском крае среднее вознаграждение, на которое могут рассчитывать соискатели, возросло на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составило 47 745 рублей в месяц.
«Трудоустройство в ресторанной индустрии, как правило, сопровождается гибким графиком работы. Соискателям предоставляется возможность выбирать различные смены — утренние или вечерние, а также работать по системам 2/2, 3/3, 4/2, 4/3 и 5/2. Следует подчеркнуть, что средние значения заработных плат рассчитывались исходя из данных, указанных работодателями в описаниях вакансий», — сообщают аналитики платформы «Авито Работа».
Наиболее заметное увеличение доходов зафиксировано у официантов: средний размер предлагаемой зарплаты для данной категории работников вырос на 66% относительно первого полугодия 2024 года и достиг 103 214 рублей в месяц. При этом необходимо учитывать, что значительная доля дохода официантов формируется за счет чаевых и, в некоторых случаях, процентов от общей выручки заведения. Работодатели зачастую указывают максимальный возможный доход для привлечения большего числа кандидатов, а итоговая сумма заработка зависит от выбранного графика, количества смен, сезонных факторов и расположения предприятия.
Второе место по динамике роста зарплатных предложений занимают бариста — средний размер их заработной платы увеличился на 20% и достиг 42 637 рублей в месяц. В связи с активным развитием ресторанного бизнеса увеличиваются и зарплаты работников кухни.
Наибольший прирост отмечен среди пекарей: их среднемесячное вознаграждение выросло на 41% и составило около 50 664 рубля. В целом по кухонным специальностям средний уровень оплаты труда повысился на 33% по сравнению с 2024 годом — в первом полугодии 2025 года он составил приблизительно 44 124 рубля в месяц. Мясники также ощутили рост зарплат: их среднее вознаграждение увеличилось на 27%, достигнув уровня 61 653 рубля в месяц за первые шесть месяцев 2025 года.
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