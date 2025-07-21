В городе Добрянка Пермского края остается одно отделение почты

В городе Добрянка Пермского края закрываются два отделения Почты России из трех. Об этом сообщили в администрации. В это же время чиновники объявили о срочном поиске сотрудников почты.
«Уважаемые жители! Два почтовых отделения в Добрянке закроются до сентября этого года. Речь идет об отделениях на пер. Строителей, 7 и ул. Ермакова, 3. Для жителей города услуги почтовой связи будут доступны в центральном отделении на Победы, 18», — гласит объявление на странице администрации Добрянского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Отделение почты на улице Победы — останется единственным в городе.
Отделения почты закрываются из-за нехватки сотрудников. Это следует из следующего объявления мэрии Добрянки — 23 июля в местном отделе Центра занятости «состоится открытый отбор соискателей на вакансии Почты России». Требуются оператор по работе с клиентами и начальник отделения. О предлагаемой зарплате не сообщается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!