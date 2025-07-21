21 июля 2025

В городе Добрянка Пермского края остается одно отделение почты

© Служба новостей «URA.RU»
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Услуги Почты России уходят в прошлое
Услуги Почты России уходят в прошлое Фото:

В городе Добрянка Пермского края закрываются два отделения Почты России из трех. Об этом сообщили в администрации. В это же время чиновники объявили о срочном поиске сотрудников почты.

«Уважаемые жители! Два почтовых отделения в Добрянке закроются до сентября этого года. Речь идет об отделениях на пер. Строителей, 7 и ул. Ермакова, 3. Для жителей города услуги почтовой связи будут доступны в центральном отделении на Победы, 18», — гласит объявление на странице администрации Добрянского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Отделение почты на улице Победы — останется единственным в городе.

Отделения почты закрываются из-за нехватки сотрудников. Это следует из следующего объявления мэрии Добрянки — 23 июля в местном отделе Центра занятости «состоится открытый отбор соискателей на вакансии Почты России». Требуются оператор по работе с клиентами и начальник отделения. О предлагаемой зарплате не сообщается.

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В городе Добрянка Пермского края закрываются два отделения Почты России из трех. Об этом сообщили в администрации. В это же время чиновники объявили о срочном поиске сотрудников почты. «Уважаемые жители! Два почтовых отделения в Добрянке закроются до сентября этого года. Речь идет об отделениях на пер. Строителей, 7 и ул. Ермакова, 3. Для жителей города услуги почтовой связи будут доступны в центральном отделении на Победы, 18», — гласит объявление на странице администрации Добрянского муниципального округа в соцсети «ВКонтакте». Отделение почты на улице Победы — останется единственным в городе. Отделения почты закрываются из-за нехватки сотрудников. Это следует из следующего объявления мэрии Добрянки — 23 июля в местном отделе Центра занятости «состоится открытый отбор соискателей на вакансии Почты России». Требуются оператор по работе с клиентами и начальник отделения. О предлагаемой зарплате не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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