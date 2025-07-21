21 июля 2025

Тюменские власти снова пытаются избавиться от крупного актива

В Тюмени на аукцион вновь выставлен алкогольный завод «Бенат»
© Служба новостей «URA.RU»
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В ходе торгов стоимость акций может быть снижена на 50%
В ходе торгов стоимость акций может быть снижена на 50% Фото:

Правительство Тюменской области объявило обратный аукцион по продаже 99,86% акций алкозавода «Бенат». Информация об этом размещена в единой информационной системе «Торги».

«Объявлен обратный аукцион. В ходе торгов цена может быть понижена до половины от начальной, чтобы привлечь потенциальных инвесторов», — сообщается в карточке аукциона.

Ранее стало известно, что первая попытка продажи завода «Бенат» провалилась. В ходе торгов не удалось найти ни одного покупателя.

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Правительство Тюменской области объявило обратный аукцион по продаже 99,86% акций алкозавода «Бенат». Информация об этом размещена в единой информационной системе «Торги». «Объявлен обратный аукцион. В ходе торгов цена может быть понижена до половины от начальной, чтобы привлечь потенциальных инвесторов», — сообщается в карточке аукциона. Ранее стало известно, что первая попытка продажи завода «Бенат» провалилась. В ходе торгов не удалось найти ни одного покупателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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