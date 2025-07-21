Тюменские власти снова пытаются избавиться от крупного актива

В ходе торгов стоимость акций может быть снижена на 50%
Правительство Тюменской области объявило обратный аукцион по продаже 99,86% акций алкозавода «Бенат». Информация об этом размещена в единой информационной системе «Торги».
«Объявлен обратный аукцион. В ходе торгов цена может быть понижена до половины от начальной, чтобы привлечь потенциальных инвесторов», — сообщается в карточке аукциона.
Ранее стало известно, что первая попытка продажи завода «Бенат» провалилась. В ходе торгов не удалось найти ни одного покупателя.
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