Критиковал Ройзмана* и хотел «дать леща» Соловьеву: чем известен погибший в ДНР журналист Дербенев

Умерший в ДНР Дербенев спорил с Соловьевым, критиковал Ройзмана* и воевал на СВО

22 июля 2025 в 13:40 Размер текста - 17 +

Антону Дербеневу было 42 года Фото: соцсети Антона Дербенева Журналист и общественный деятель из Екатеринбурга Антон Дербенев погиб 17 июля в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи Донецка. Прощальная церемония состоится 23 июля в Евпатории. В течение своей карьеры Дербенев неоднократно становился участником публичных конфликтов с известными личностями, среди которых телеведущий Владимир Соловьев и экс-мэр Евгений Ройзман* (признан иноагентом в РФ). Основные вехи его биографии — в материале URA.RU. Дербенев родился в Екатеринбурге в 1983 году. В 2000 году поступил на философский факультет Уральского государственного университета (УрФУ), но обучение не завершил. В начале 2000-х годов занимал должность пресс-секретаря Фонда поддержки президентских программ на Урале, а в 2005 году участвовал в выборах депутатов городской думы Екатеринбурга от ЛДПР, но не был избран. В 2010-е годы Дербенев работал в различных екатеринбургских средствах массовой информации, включая портал 66.ru и агентство «ТочкаНьюс». Некоторое время он проживал и занимался предпринимательством в Азербайджане, а также принимал участие в строительстве аэропорта Симферополя. В этот период он позиционировал себя как представитель гонзо-журналистики — направления, характеризующегося субъективным взглядом и вовлеченностью автора в происходящие события. В 2018 году Дербенев объявил о завершении журналистской деятельности и сосредоточился на общественной работе. Он подал заявку на участие в конкурсе на должность главы Екатеринбурга, но не был допущен к этапу собеседования. Дербенев активно занимался продвижением здорового образа жизни, развитием велосипедной инфраструктуры, а также борьбой с распространением наркомании — в частности, инициировал проект «Закрась барыгу» по ликвидации рекламы наркосайтов. В этот период он занял принципиально жесткую позицию по отношению к Евгению Ройзману*, подвергая его публичной критике. «Ройзман — предатель, власовец. Я не хочу иметь с ним ничего общего и даже не желаю упоминаться вместе с ним. Пусть он занимается своими делами — для меня этот человек не заслуживает уважения», — заявлял тогда Дербенев. Всероссийскую известность Дербенев приобрел в 2019 году во время акций протеста в защиту сквера у Драматического театра. Отвечая на высказывания Владимира Соловьева, который назвал участников протестов «бесами», Дербенев публично пообещал «дать леща» телеведущему. Противостояние завершилось личной встречей в Москве, где стороны обсудили ситуацию без применения силы. С 2022 года Антон Дербенев неоднократно посещал зону боевых действий, по собственным утверждениям, присоединившись к «ЧВК Вагнер». Последние месяцы жизни он провел преимущественно в Луганске и получал пенсию ветерана за участие в специальной военной операции. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Антона Дербенева. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Журналист и общественный деятель из Екатеринбурга Антон Дербенев погиб 17 июля в результате дорожно-транспортного происшествия вблизи Донецка. Прощальная церемония состоится 23 июля в Евпатории. В течение своей карьеры Дербенев неоднократно становился участником публичных конфликтов с известными личностями, среди которых телеведущий Владимир Соловьев и экс-мэр Евгений Ройзман* (признан иноагентом в РФ). Основные вехи его биографии — в материале URA.RU. Дербенев родился в Екатеринбурге в 1983 году. В 2000 году поступил на философский факультет Уральского государственного университета (УрФУ), но обучение не завершил. В начале 2000-х годов занимал должность пресс-секретаря Фонда поддержки президентских программ на Урале, а в 2005 году участвовал в выборах депутатов городской думы Екатеринбурга от ЛДПР, но не был избран. В 2010-е годы Дербенев работал в различных екатеринбургских средствах массовой информации, включая портал 66.ru и агентство «ТочкаНьюс». Некоторое время он проживал и занимался предпринимательством в Азербайджане, а также принимал участие в строительстве аэропорта Симферополя. В этот период он позиционировал себя как представитель гонзо-журналистики — направления, характеризующегося субъективным взглядом и вовлеченностью автора в происходящие события. В 2018 году Дербенев объявил о завершении журналистской деятельности и сосредоточился на общественной работе. Он подал заявку на участие в конкурсе на должность главы Екатеринбурга, но не был допущен к этапу собеседования. Дербенев активно занимался продвижением здорового образа жизни, развитием велосипедной инфраструктуры, а также борьбой с распространением наркомании — в частности, инициировал проект «Закрась барыгу» по ликвидации рекламы наркосайтов. В этот период он занял принципиально жесткую позицию по отношению к Евгению Ройзману*, подвергая его публичной критике. «Ройзман — предатель, власовец. Я не хочу иметь с ним ничего общего и даже не желаю упоминаться вместе с ним. Пусть он занимается своими делами — для меня этот человек не заслуживает уважения», — заявлял тогда Дербенев. Всероссийскую известность Дербенев приобрел в 2019 году во время акций протеста в защиту сквера у Драматического театра. Отвечая на высказывания Владимира Соловьева, который назвал участников протестов «бесами», Дербенев публично пообещал «дать леща» телеведущему. Противостояние завершилось личной встречей в Москве, где стороны обсудили ситуацию без применения силы. С 2022 года Антон Дербенев неоднократно посещал зону боевых действий, по собственным утверждениям, присоединившись к «ЧВК Вагнер». Последние месяцы жизни он провел преимущественно в Луганске и получал пенсию ветерана за участие в специальной военной операции. Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам Антона Дербенева. *Евгений Ройзман признан иностранным агентом.