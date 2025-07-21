Стали известны причины обысков у мэра пермской глубинки

Следственные мероприятия у мэра Кочево Александра Юркина связаны с предоставлением жилья детям-сиротам. Об этом URA.RU рассказал источник в политэлитах региона.
«Юркин подозревается в том, что в 2022 году обеспечивал детей-сирот некачественным жильем. В Управлении по реализации жилищных программ при Минстрое Пермского края выявили нарушения в его действиях и указали Юркину на недопустимость предоставления плохого жилья, но мэр проигнорировал замечания», — уточняют собеседники агентства.
Отмечается, что результаты проверок, проведенных в 2022 году, были направлены в правоохранительные органы для того, чтобы нарушители закона были привлечены к ответственности. ОМОН и сотрудники следкома пришли в администрацию Кочевского округа утром. В помещении мэрии проводятся обыски, а сам глава округа был задержан и помещен в автомобиль правоохранителей. В пресс-службе СУ СК по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют происходящее.
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