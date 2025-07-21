В мэрии пермского округа проходят обыски

В администрации Кочевского округа с утра, 22 июля, проходят оперативные мероприятия. По данным источников в территории, их проводит СУ СК по Пермскому краю с привлечением ОМОНа. Здание мэрии оцепили.
«Что-то невообразимое происходит. С утра в здание мэрии Кочево нагрянул следком и ОМОН. Оцепили администрацию и задержали Александра Юркина. Он находится в машине силовиков», — говорят инсайдеры.
Агентство направило запрос в пресс-службу СУ СК РФ по Пермскому краю. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура в суде требовала уволить Юркина из-за нарушения антикоррупционного законодательства. Его зам Светлана Петрова отдавала муниципальные контракты родственнику. Юркин знал об этом, но ничего не предпринял. Однако суд отказал надзорному ведомству в удовлетворении исковых требований.
А на днях краевые власти начали проверку в территории по реализации программ переселения из аварийного жилья и обеспечению квартирами детей-сирот. Нарушаются сроки, а новые квартиры — плохого качества. Юркин, начиная с 2001 года, четыре раза избирался депутатом районного земского собрания, был спикером. С 2016 года занимает пост главы территории.
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