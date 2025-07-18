«Пермский зоопарк» потратит 600 тысяч рублей на торжественное открытие

«Пермский зоопарк» объявил закупку на проведение торжественного открытия новой площадки. Учреждение выделило 600 тысяч рублей на услуги по администрированию мероприятий, связанных с открытием.
«ГКАУК „Пермский зоопарк“ объявило закупку на оказание услуг по администрированию мероприятий в рамках проведения торжественного открытия зоопарка. Начальная цена контракта составила 600 тысяч рублей», — передает «Коммерсант-Прикамье».
Отмечается, что зоопарк также планирует приобрести светодиодный экран для входной группы учреждения за 2,88 млн рублей. Также он потратит 2,5 млн рублей на покупку нового животного для пополнения коллекции.
Ранее URA.RU рассказывало, пермский зоопарк на улице Монастырская завершил свою работу. Тем не менее, сроки открытия нового зоосада пока не называются. Учреждению предстоит завершить перевозку животных и создать условия для их адаптации.
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