21 июля 2025

Тоннелепроходческие платформы прибыли на стройку челябинского метротрама. Видео

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Подрядчик строительства метротрама начал завоз тоннелепроходческого оборудования
Подрядчик строительства метротрама начал завоз тоннелепроходческого оборудования Фото:
новость из сюжета
Строительство метротрама в Челябинске

На площадку строительства метротрамвая в Челябинске на улице Овчинникова доставили первые элементы тоннелепроходческого комплекса. Шесть платформ привезли из Москвы, сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области.

«На строительную площадку „Улица Овчинникова“ челябинского метротрамвая сегодня доставлены шесть платформ тоннелепроходческого механизированного комплекса. Доставка осуществлялась из Москвы спецтранспортом китайской компании ООО „16-ое управление СиАрСиСи Рус“. Эта субподрядная организация, которая работает по контракту с генподрядчиком Группой компаний „Моспроект-3“», — отметили в пресс-службе.

Компания построит два тоннеля от рампового участка на улице Овчинникова до демонтажных камер за остановкой «Площадь Революции». На первом пусковом участке задействуют два щита диаметром шесть метров. В ближайшее время на строительную площадку доставят основные технологические узлы комплексов, в том числе головные части весом более 300 тонн. В пресс-службе ведомства предупредили о возможных временных ограничениях движения вблизи строительной площадки из-за разгрузки оборудования.

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На площадку строительства метротрамвая в Челябинске на улице Овчинникова доставили первые элементы тоннелепроходческого комплекса. Шесть платформ привезли из Москвы, сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области. «На строительную площадку „Улица Овчинникова“ челябинского метротрамвая сегодня доставлены шесть платформ тоннелепроходческого механизированного комплекса. Доставка осуществлялась из Москвы спецтранспортом китайской компании ООО „16-ое управление СиАрСиСи Рус“. Эта субподрядная организация, которая работает по контракту с генподрядчиком Группой компаний „Моспроект-3“», — отметили в пресс-службе. Компания построит два тоннеля от рампового участка на улице Овчинникова до демонтажных камер за остановкой «Площадь Революции». На первом пусковом участке задействуют два щита диаметром шесть метров. В ближайшее время на строительную площадку доставят основные технологические узлы комплексов, в том числе головные части весом более 300 тонн. В пресс-службе ведомства предупредили о возможных временных ограничениях движения вблизи строительной площадки из-за разгрузки оборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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