На площадку строительства метротрамвая в Челябинске на улице Овчинникова доставили первые элементы тоннелепроходческого комплекса. Шесть платформ привезли из Москвы, сообщили в пресс-службе миндортранса Челябинской области.
«На строительную площадку „Улица Овчинникова“ челябинского метротрамвая сегодня доставлены шесть платформ тоннелепроходческого механизированного комплекса. Доставка осуществлялась из Москвы спецтранспортом китайской компании ООО „16-ое управление СиАрСиСи Рус“. Эта субподрядная организация, которая работает по контракту с генподрядчиком Группой компаний „Моспроект-3“», — отметили в пресс-службе.
Компания построит два тоннеля от рампового участка на улице Овчинникова до демонтажных камер за остановкой «Площадь Революции». На первом пусковом участке задействуют два щита диаметром шесть метров. В ближайшее время на строительную площадку доставят основные технологические узлы комплексов, в том числе головные части весом более 300 тонн. В пресс-службе ведомства предупредили о возможных временных ограничениях движения вблизи строительной площадки из-за разгрузки оборудования.
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