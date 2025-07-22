«Семьи решают, где хоронить»: выяснилось, кто на самом деле погиб в вахтовом автобусе в Якутии

В автобусе, который 21 июля сорвался с обрыва на территории ГОК «Денисовский» в Якутии, находились постоянные сотрудники предприятия, а не вахтовики. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Там вахтовиков не было, это не вахтовые участки шахты. Были иногородние работники, но они работали не вахтой, а на постоянке», — рассказали правоохранители в беседе с РИА Новости. Он также добавил, что семьи погибших сейчас решают вопросы, связанные с организацией похорон.
«Семьи решать будут, где хоронить», — добавил источник. Он отметил, что дата пока неизвестна, поскольку в этом вопросе все индивидуально. В угледобывающей компании «Колмар» уточнили, что в момент аварии в автобусе находились сотрудники проходческих и добычных участков, а также специалисты по внутришахтному транспорту и аэрологической безопасности.
ДТП произошло 21 июля на технологической автодороге ГОК «Денисовский». По официальным данным, автобус съехал с обрыва. В результате аварии погибли 13 человек, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.
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