Гендиректор telegram-канала Baza Сулейманов сообщил причины обысков в редакции

Обыски в редакции telegram-канала Baza и у главного редактора издания Глеба Трифонова, вероятно, не связаны с возможной передачей якобы закрытой информации из правоохранительных органов. Об этом сообщил сооснователь и гендиректор канала Анатолий Сулейманов.
«Очень сильно вряд ли (обыски связаны со передачей сводок, — прим. URA.RU). То есть, я думаю, что нет», — сказал Анатолий Сулейманов в беседе с telegram-каналом Readovka. По его словам, у него нет точной информации о происходящем в редакции и о деталях уголовного дела, из-за которого могли быть проведены обыски.
Сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в редакции telegram-канала Baza и у главного редактора издания Глеба Трифонова 22 июля 2025 года. После первого визита правоохранителей связь с сотрудниками, находившимися внутри офиса Baza, была потеряна. Позже в сети появились первые кадры обысков, из-за которых работа редакции была парализована. Причины визита полиции не объявляются.
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