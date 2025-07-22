Гендиректор telegram-канала Baza Сулейманов сообщил причины обысков в редакции

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Обыски в редакции telegram-канала Baza скорее всего не связаны со сливом «сводок»
Обыски в редакции telegram-канала Baza скорее всего не связаны со сливом «сводок» Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Обыски в редакции telegram-канала Baza и у главного редактора издания Глеба Трифонова, вероятно, не связаны с возможной передачей якобы закрытой информации из правоохранительных органов. Об этом сообщил сооснователь и гендиректор канала Анатолий Сулейманов.

«Очень сильно вряд ли (обыски связаны со передачей сводок, — прим. URA.RU). То есть, я думаю, что нет», — сказал Анатолий Сулейманов в беседе с telegram-каналом Readovka. По его словам, у него нет точной информации о происходящем в редакции и о деталях уголовного дела, из-за которого могли быть проведены обыски.

Сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в редакции telegram-канала Baza и у главного редактора издания Глеба Трифонова 22 июля 2025 года. После первого визита правоохранителей связь с сотрудниками, находившимися внутри офиса Baza, была потеряна. Позже в сети появились первые кадры обысков, из-за которых работа редакции была парализована. Причины визита полиции не объявляются.

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Обыски в редакции telegram-канала Baza и у главного редактора издания Глеба Трифонова, вероятно, не связаны с возможной передачей якобы закрытой информации из правоохранительных органов. Об этом сообщил сооснователь и гендиректор канала Анатолий Сулейманов. «Очень сильно вряд ли (обыски связаны со передачей сводок, — прим. URA.RU). То есть, я думаю, что нет», — сказал Анатолий Сулейманов в беседе с telegram-каналом Readovka. По его словам, у него нет точной информации о происходящем в редакции и о деталях уголовного дела, из-за которого могли быть проведены обыски. Сотрудники полиции и ОМОН провели обыски в редакции telegram-канала Baza и у главного редактора издания Глеба Трифонова 22 июля 2025 года. После первого визита правоохранителей связь с сотрудниками, находившимися внутри офиса Baza, была потеряна. Позже в сети появились первые кадры обысков, из-за которых работа редакции была парализована. Причины визита полиции не объявляются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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