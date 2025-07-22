Появились первые кадры с обысками в офисе telegram-канала Baza

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Сотрудники интернет-редакции до сих пор не вышли на связь
Сотрудники интернет-редакции до сих пор не вышли на связь Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

В сети появились первые кадры обыска в редакции telegram-канала Baza. Их публикует telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

На опубликованных кадрах видно, как сотрудники сидят в центре, вокруг них находятся силовики. Работа интернет-редакции оказалась парализована.

В офис редакции telegram-канала Baza 22 июля прибыли сотрудники полиции и ОМОН. В это же время обыск проводился у главного редактора издания Глеба Трифонова. Позднее правоохранительные органы вновь посетили редакцию, после чего связь с находившимися внутри сотрудниками была потеряна.

Позже появилась информация, что СК России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. Как утверждает следствие, в ходе расследования были установлены незаконные случаи передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии она была опубликована в одном из российских telegram-каналов. Связаны ли обыски в офисе Baza и уголовное дело — пока неизвестно.

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В сети появились первые кадры обыска в редакции telegram-канала Baza. Их публикует telegram-канал «Раньше всех. Ну почти». На опубликованных кадрах видно, как сотрудники сидят в центре, вокруг них находятся силовики. Работа интернет-редакции оказалась парализована. В офис редакции telegram-канала Baza 22 июля прибыли сотрудники полиции и ОМОН. В это же время обыск проводился у главного редактора издания Глеба Трифонова. Позднее правоохранительные органы вновь посетили редакцию, после чего связь с находившимися внутри сотрудниками была потеряна. Позже появилась информация, что СК России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. Как утверждает следствие, в ходе расследования были установлены незаконные случаи передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии она была опубликована в одном из российских telegram-каналов. Связаны ли обыски в офисе Baza и уголовное дело — пока неизвестно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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