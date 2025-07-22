Появились первые кадры с обысками в офисе telegram-канала Baza

В сети появились первые кадры обыска в редакции telegram-канала Baza. Их публикует telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
На опубликованных кадрах видно, как сотрудники сидят в центре, вокруг них находятся силовики. Работа интернет-редакции оказалась парализована.
В офис редакции telegram-канала Baza 22 июля прибыли сотрудники полиции и ОМОН. В это же время обыск проводился у главного редактора издания Глеба Трифонова. Позднее правоохранительные органы вновь посетили редакцию, после чего связь с находившимися внутри сотрудниками была потеряна.
Позже появилась информация, что СК России возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. Как утверждает следствие, в ходе расследования были установлены незаконные случаи передачи информации ограниченного доступа. Впоследствии она была опубликована в одном из российских telegram-каналов. Связаны ли обыски в офисе Baza и уголовное дело — пока неизвестно.
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