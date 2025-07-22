Введенные 20, 21 и 22 июля ограничения на работу аэропортов Москвы вызвали значительное количество задержек авиарейсов в Шереметьево. Сейчас все столичные воздушные гавани функционируют в обычном режиме. Однако задержки рейсов продолжаются, а пассажирам для временного размещения предоставляются надувные матрасы.
Пресс-служба аэропорта Шереметьево отметила, что администрация аэропорта и авиакомпании принимают необходимые меры для своевременного информирования пассажиров, обеспечения их обслуживания и поддержания комфортных условий пребывания в условиях действующих ограничений на использование воздушного пространства. Согласно данным, размещенным на официальном сайте Шереметьево, 22 июля задержаны вылеты в такие города, как Минеральные Воды, Казань, Волгоград, Санкт-Петербург, Калининград, Бишкек и ряд других направлений.
По сообщениям очевидцев, в Шереметьево некоторые ждут свои рейсы уже 12 часов, есть и те, кто ожидает сутки. В помещении душно, многие устали. Кроме того, не всем предоставили размещение в гостинице — многие вынуждены спать прямо в здании аэропорта. Те, кому не досталось мест на скамейках или креслах, располагаются на чемоданах, полу и искусственном газоне вдоль эскалаторов. Недавно представители аэропорта начали выдавать людям надувные матрасы.
В пресс-службе Шереметьево отметили, что отправка рейсов осуществляется по мере возможности и в порядке очереди. Пассажирам рекомендуется уточнять актуальную информацию о статусе рейсов через колл-центры авиакомпаний.
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