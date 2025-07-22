В Шереметьево пассажирам, ожидающим вылета, начали выдавать надувные матрасы: что происходит в аэропорту

В аэропорту Шереметьево в Москве ситуация остается сложной из-за многочисленных задержек и отмен авиарейсов. Пассажирам, ожидающим вылета, предоставляются надувные матрасы для временного размещения. Представители аэропорта заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Что сейчас происходит в Шереметьево — в материале URA.RU.
Что происходит в аэропорту
Со вчерашнего дня в Шереметьево отменили более 70 рейсов, еще несколько десятков задержаны. Несмотря на это, многие пассажиры остаются в здании аэропорта в ожидании вылета. По данным telegram-канала Baza, пассажирам, чьи рейсы отложены, начали выдавать надувные матрасы — в первую очередь семьям с детьми.
Что ответили представители Шереметьево
Аэропорт Шереметьево сообщил в своем telegram-канале, что в настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме без каких-либо ограничений. Все рейсы обслуживаются в соответствии с установленным графиком полетов и технической готовностью воздушных судов.
Для обеспечения комфортного пребывания пассажиров организованы специальные зоны отдыха, где предоставляются матрасы. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний оказывают всестороннюю поддержку пассажирам в зоне вылета.
Информационное обслуживание осуществляется через справочные стойки и систему QR-кодов с данными о рейсах на русском и английском языках. Всем пассажирам доступна бесплатная питьевая вода. Для пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные помещения.
Реакция общественности
Политолог Марат Баширов в своем telegram-канале обратил внимание на быстрое реагирование администрации аэропорта. По его словам, ранее он подвергал их критике, однако теперь вынужден признать, что руководство принимает меры и стремится найти пути для улучшения ситуации.
"Молодцы. В Шереметьево начали раздавать надувные матрацы пассажирам, которые застряли в аэропорту из-за налетов БПЛА", — написал политолог. Он также предложил использовать резервы, оставшиеся со времен пандемии, а также подключить волонтеров.
Что говорят пассажиры
Девушка, находящаяся в терминале D, поделилась с URA.RU, что в аэропорту все спокойно. Несмотря на имеющиеся задержки рейсов, особой давки и столпотворения не наблюдается. Особенно часто задерживаются рейсы авиакомпании «Победа», при этом большинство других перевозчиков работают в штатном режиме.
Однако отмечаются и проблемные моменты. В частности, поступают жалобы на организацию процесса посадки.
"Нас привезли к самолету, но из него еще не высадили пассажиров предыдущего рейса. Вылет должен быть через минуту, а мы все еще стоим в закрытом автобусе и смотрим, как готовят самолет. Жесть", — рассказала пассажирка.
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