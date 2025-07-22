В Шереметьево пассажирам, ожидающим вылета, начали выдавать надувные матрасы: что происходит в аэропорту

В Шереметьево пассажирам, ожидающим вылета, начали выдавать надувные матрасы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Шереметьево продолжаются задержки рейсов
В Шереметьево продолжаются задержки рейсов Фото:

В аэропорту Шереметьево в Москве ситуация остается сложной из-за многочисленных задержек и отмен авиарейсов. Пассажирам, ожидающим вылета, предоставляются надувные матрасы для временного размещения. Представители аэропорта заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Что сейчас происходит в Шереметьево — в материале URA.RU. 

Что происходит в аэропорту

Со вчерашнего дня в Шереметьево отменили более 70 рейсов, еще несколько десятков задержаны. Несмотря на это, многие пассажиры остаются в здании аэропорта в ожидании вылета. По данным telegram-канала Baza, пассажирам, чьи рейсы отложены, начали выдавать надувные матрасы — в первую очередь семьям с детьми.

Что ответили представители Шереметьево

Шереметьево работает в штатном режим
Шереметьево работает в штатном режим
Фото:

Аэропорт Шереметьево сообщил в своем telegram-канале, что в настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме без каких-либо ограничений. Все рейсы обслуживаются в соответствии с установленным графиком полетов и технической готовностью воздушных судов.

Для обеспечения комфортного пребывания пассажиров организованы специальные зоны отдыха, где предоставляются матрасы. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний оказывают всестороннюю поддержку пассажирам в зоне вылета.

Информационное обслуживание осуществляется через справочные стойки и систему QR-кодов с данными о рейсах на русском и английском языках. Всем пассажирам доступна бесплатная питьевая вода. Для пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные помещения.

Реакция общественности

Политолог Марат Баширов в своем telegram-канале обратил внимание на быстрое реагирование администрации аэропорта. По его словам, ранее он подвергал их критике, однако теперь вынужден признать, что руководство принимает меры и стремится найти пути для улучшения ситуации.

"Молодцы. В Шереметьево начали раздавать надувные матрацы пассажирам, которые застряли в аэропорту из-за налетов БПЛА", — написал политолог. Он также предложил использовать резервы, оставшиеся со времен пандемии, а также подключить волонтеров. 

Что говорят пассажиры

Девушка, находящаяся в терминале D, поделилась с URA.RU, что в аэропорту все спокойно. Несмотря на имеющиеся задержки рейсов, особой давки и столпотворения не наблюдается. Особенно часто задерживаются рейсы авиакомпании «Победа», при этом большинство других перевозчиков работают в штатном режиме.

Однако отмечаются и проблемные моменты. В частности, поступают жалобы на организацию процесса посадки.

"Нас привезли к самолету, но из него еще не высадили пассажиров предыдущего рейса. Вылет должен быть через минуту, а мы все еще стоим в закрытом автобусе и смотрим, как готовят самолет. Жесть", — рассказала пассажирка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Шереметьево в Москве ситуация остается сложной из-за многочисленных задержек и отмен авиарейсов. Пассажирам, ожидающим вылета, предоставляются надувные матрасы для временного размещения. Представители аэропорта заявили, что воздушная гавань работает в штатном режиме. Что сейчас происходит в Шереметьево — в материале URA.RU.  Что происходит в аэропорту Со вчерашнего дня в Шереметьево отменили более 70 рейсов, еще несколько десятков задержаны. Несмотря на это, многие пассажиры остаются в здании аэропорта в ожидании вылета. По данным telegram-канала Baza, пассажирам, чьи рейсы отложены, начали выдавать надувные матрасы — в первую очередь семьям с детьми. Что ответили представители Шереметьево Аэропорт Шереметьево сообщил в своем telegram-канале, что в настоящее время воздушная гавань функционирует в штатном режиме без каких-либо ограничений. Все рейсы обслуживаются в соответствии с установленным графиком полетов и технической готовностью воздушных судов. Для обеспечения комфортного пребывания пассажиров организованы специальные зоны отдыха, где предоставляются матрасы. Сотрудники аэропорта и представители авиакомпаний оказывают всестороннюю поддержку пассажирам в зоне вылета. Информационное обслуживание осуществляется через справочные стойки и систему QR-кодов с данными о рейсах на русском и английском языках. Всем пассажирам доступна бесплатная питьевая вода. Для пассажиров с детьми и людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены специальные помещения. Реакция общественности Политолог Марат Баширов в своем telegram-канале обратил внимание на быстрое реагирование администрации аэропорта. По его словам, ранее он подвергал их критике, однако теперь вынужден признать, что руководство принимает меры и стремится найти пути для улучшения ситуации. Что говорят пассажиры Девушка, находящаяся в терминале D, поделилась с URA.RU, что в аэропорту все спокойно. Несмотря на имеющиеся задержки рейсов, особой давки и столпотворения не наблюдается. Особенно часто задерживаются рейсы авиакомпании «Победа», при этом большинство других перевозчиков работают в штатном режиме. Однако отмечаются и проблемные моменты. В частности, поступают жалобы на организацию процесса посадки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...