Власти не нашли желающих построить кладбище в Березниках

В городе Березники (Пермский край) не удалось определить подрядную организацию для реализации проекта по строительству нового кладбища. Власти планировали, что оно разместится к западу от пересечения трассы Соликамск—Кунгур и проспекта Ленина.
«Ни одна компания не подала заявку на участие в конкурсе. Кладбище рассчитано на 37 тысяч мест для захоронений. Начальная стоимость контракта была установлена на уровне 222,5 млн рублей», — сказано на портале госзакупок.
Ранее URA.RU писало о том, что на первом этапе исполнителю предстояло создать несколько секторов кладбища с подъездными дорогами, установить ограждения по периметру, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а также провести монтаж накопительной дренажной емкости. Приступить к работам нужно было 5 августа 2025 года, а завершить их — к 31 декабря 2026 года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!