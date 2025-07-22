Власти не нашли желающих построить кладбище в Березниках

Торги по строительству нового кладбища в Березниках не состоялись
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На конкурс не поступила ни одна заявка
На конкурс не поступила ни одна заявка Фото:

В городе Березники (Пермский край) не удалось определить подрядную организацию для реализации проекта по строительству нового кладбища. Власти планировали, что оно разместится к западу от пересечения трассы Соликамск—Кунгур и проспекта Ленина.

«Ни одна компания не подала заявку на участие в конкурсе. Кладбище рассчитано на 37 тысяч мест для захоронений. Начальная стоимость контракта была установлена на уровне 222,5 млн рублей», — сказано на портале госзакупок. 

Ранее URA.RU писало о том, что на первом этапе исполнителю предстояло создать несколько секторов кладбища с подъездными дорогами, установить ограждения по периметру, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а также провести монтаж накопительной дренажной емкости. Приступить к работам нужно было 5 августа 2025 года, а завершить их — к 31 декабря 2026 года.

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В городе Березники (Пермский край) не удалось определить подрядную организацию для реализации проекта по строительству нового кладбища. Власти планировали, что оно разместится к западу от пересечения трассы Соликамск—Кунгур и проспекта Ленина. «Ни одна компания не подала заявку на участие в конкурсе. Кладбище рассчитано на 37 тысяч мест для захоронений. Начальная стоимость контракта была установлена на уровне 222,5 млн рублей», — сказано на портале госзакупок.  Ранее URA.RU писало о том, что на первом этапе исполнителю предстояло создать несколько секторов кладбища с подъездными дорогами, установить ограждения по периметру, благоустроить и озеленить прилегающую территорию, а также провести монтаж накопительной дренажной емкости. Приступить к работам нужно было 5 августа 2025 года, а завершить их — к 31 декабря 2026 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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