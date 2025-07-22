В Екатеринбург летит писатель, вошедший в мировой топ

Писатель Евгений Водолазкин, который входит со своим романом «Лавр» в топ-10 книг мировой литературы о Боге и признан лучшим русским писателем России, стал хедлайнером книжного фестиваля «Красная строка». Он пройдет в Екатеринбурге с 22 по 24 августа, рассказали URA.RU организаторы.
«Евгений Водолазкин — один из самых значимых современных русских писателей, чьи произведения покорили читателей и критиков по всему миру. За свою карьеру он выпустил 10 авторских книг: 6 романов и 4 сборника (один из них — пьесы). Их общий тираж составляет около миллиона экземпляров, а произведения переведены на десятки языков», — поделились в пресс-службе фестиваля.
Водолазкин также является дважды лауреатом премии «Большая книга» (за романы «Лавр» и «Авиатор»), лауреатом «Ясной поляны» (за «Лавр»), финалистом «Русского Букера», обладателем премии Александра Солженицына и «Книга года». Писатель известен как мастер сочетания исторической глубины, философской прозы и тонкого психологизма.
Также известно, что на фестиваль приедет популярный автор в жанре «иронический детектив» Дарья Донцова. В этом году организаторы планируют собрать на «Красной строке» за три дня более 63 000 зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии.
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