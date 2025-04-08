Развлечения Интересное В Екатеринбург на фестиваль от Горенбурга приедет один из самых издаваемых авторов Донцова стала первым хедлайнером фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге 09 апреля 2025 в 13:22 Размер текста - 17 + Донцова встретиться с читателями в рамках фестиваля Фото: Роман Наумов © URA.RU Писательница Дарья Донцова приедет в Екатеринбург на международный книжный фестиваль «Красная строка» — проект директора Ural Music Night Евгения Горенбурга. Культурное мероприятие будет проходить в третий раз с 22 по 24 августа, рассказали URA.RU представители феста. «В этот раз встретиться с читателями и поддержать фестиваль приедет автор Дарья Донцова», — рассказали они. Донцова является одним из самых читаемых и издаваемых авторов в России, обладательница множества литературных наград и признана 14-й раз «Писателем года» по итогам опроса ВЦИОМ в 2021 году. Ее произведения переводятся и издаются в странах бывшего СССР, Западной Европе и Китае. «Красная строка» в прошлом году открылась в Историческом сквере. Мероприятие собрало более 63 тысяч зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии. На 19 площадках прошли более 200 мероприятий. О том, как проводили фестиваль, — в отдельном материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Писательница Дарья Донцова приедет в Екатеринбург на международный книжный фестиваль «Красная строка» — проект директора Ural Music Night Евгения Горенбурга. Культурное мероприятие будет проходить в третий раз с 22 по 24 августа, рассказали URA.RU представители феста. «В этот раз встретиться с читателями и поддержать фестиваль приедет автор Дарья Донцова», — рассказали они. Донцова является одним из самых читаемых и издаваемых авторов в России, обладательница множества литературных наград и признана 14-й раз «Писателем года» по итогам опроса ВЦИОМ в 2021 году. Ее произведения переводятся и издаются в странах бывшего СССР, Западной Европе и Китае. «Красная строка» в прошлом году открылась в Историческом сквере. Мероприятие собрало более 63 тысяч зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии. На 19 площадках прошли более 200 мероприятий. О том, как проводили фестиваль, — в отдельном материале URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям