08 апреля 2025

В Екатеринбург на фестиваль от Горенбурга приедет один из самых издаваемых авторов

Донцова стала первым хедлайнером фестиваля «Красная строка» в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Дарьи Донцовой в честь 25-летия творчества, в пресс-центре ТАСС. 21 февраля 2024. Москва, донцова дарья
Донцова встретиться с читателями в рамках фестиваля Фото:

Писательница Дарья Донцова приедет в Екатеринбург на международный книжный фестиваль «Красная строка» — проект директора Ural Music Night Евгения Горенбурга. Культурное мероприятие будет проходить в третий раз с 22 по 24 августа, рассказали URA.RU представители феста.

«В этот раз встретиться с читателями и поддержать фестиваль приедет автор Дарья Донцова», — рассказали они. Донцова является одним из самых читаемых и издаваемых авторов в России, обладательница множества литературных наград и признана 14-й раз «Писателем года» по итогам опроса ВЦИОМ в 2021 году. Ее произведения переводятся и издаются в странах бывшего СССР, Западной Европе и Китае.

«Красная строка» в прошлом году открылась в Историческом сквере. Мероприятие собрало более 63 тысяч зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии. На 19 площадках прошли более 200 мероприятий. О том, как проводили фестиваль, — в отдельном материале URA.RU.

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Писательница Дарья Донцова приедет в Екатеринбург на международный книжный фестиваль «Красная строка» — проект директора Ural Music Night Евгения Горенбурга. Культурное мероприятие будет проходить в третий раз с 22 по 24 августа, рассказали URA.RU представители феста. «В этот раз встретиться с читателями и поддержать фестиваль приедет автор Дарья Донцова», — рассказали они. Донцова является одним из самых читаемых и издаваемых авторов в России, обладательница множества литературных наград и признана 14-й раз «Писателем года» по итогам опроса ВЦИОМ в 2021 году. Ее произведения переводятся и издаются в странах бывшего СССР, Западной Европе и Китае. «Красная строка» в прошлом году открылась в Историческом сквере. Мероприятие собрало более 63 тысяч зрителей, 150 издательств и больше 100 ведущих представителей индустрии. На 19 площадках прошли более 200 мероприятий. О том, как проводили фестиваль, — в отдельном материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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