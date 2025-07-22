В Кремле ответили на вопрос URA.RU о личной встрече Путина и Зеленского

В Кремле ответили на вопрос о личной встрече Путина и Зеленского
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о встрече президента РФ с руководством Украины говорить рано
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о встрече президента РФ с руководством Украины говорить рано Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Говорить о личной встрече президентов России и Украины преждевременно, поскольку переговорный процесс по урегулированию продолжается. Кроме того, на Украине сохраняется запрет для таких переговоров, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Во-первых, запрет [на ведение переговоров с Россией] еще действует. Это очевидный факт. Во-вторых, тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, надо будет обсуждать проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Поэтому сначала предстоит много поработать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне», — заявил Песков.

Владимир Зеленский заявил о том, что во время очередного раунда переговоров украинская сторона планирует начать подготовку его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом на Украине по-прежнему действует запрет на ведение любых переговоров с Россией и ее лидером.

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Говорить о личной встрече президентов России и Украины преждевременно, поскольку переговорный процесс по урегулированию продолжается. Кроме того, на Украине сохраняется запрет для таких переговоров, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Во-первых, запрет [на ведение переговоров с Россией] еще действует. Это очевидный факт. Во-вторых, тема переговоров достаточно сложная. Помимо других вопросов, надо будет обсуждать проекты меморандумов, которыми обменялись в ходе второго раунда. Поэтому сначала предстоит много поработать, перед тем как уже в предметном плане говорить о возможности каких-то встреч на высоком и высшем уровне», — заявил Песков. Владимир Зеленский заявил о том, что во время очередного раунда переговоров украинская сторона планирует начать подготовку его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом на Украине по-прежнему действует запрет на ведение любых переговоров с Россией и ее лидером.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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