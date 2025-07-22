Новый премьер Украины признала, что страна стала военным полигоном Запада

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Премьер-министр отметила, что страна активно взаимодействует с США
Премьер-министр отметила, что страна активно взаимодействует с США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина стала территорией для испытания новейших военных технологий. Об этом заявила новый премьер-министр страны Юлия Свириденко.

«Я считаю, что мы являемся одним из лучших в мире примеров единого поля для тестирования технологий», — сказала Свириденко в интервью агентству Bloomberg. По ее словам, украинское правительство видит в этом возможность для развития собственной оборонной промышленности и укрепления сотрудничества с западными партнерами.

Премьер-министр отметила, что страна активно взаимодействует с США и другими западными государствами по вопросам закупки систем противовоздушной обороны, в частности комплексов Patriot, а также по совместному производству беспилотных летательных аппаратов. В интервью прозвучала информация о возможности строительства заводов по производству беспилотников не только на территории Украины, но и в США. Свириденко подчеркнула, что подобные проекты могут стать новым этапом в развитии двусторонних отношений и способствовать интеграции украинских технологических решений в западные оборонные программы.

Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход выразила обеспокоенность тем, что западные страны используют Украину как площадку для утилизации устаревшего вооружения. По ее мнению, Киев вынужден приобретать списанную технику в кредит, что в будущем может создать дополнительную долговую нагрузку на государственный бюджет.

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Украина стала территорией для испытания новейших военных технологий. Об этом заявила новый премьер-министр страны Юлия Свириденко. «Я считаю, что мы являемся одним из лучших в мире примеров единого поля для тестирования технологий», — сказала Свириденко в интервью агентству Bloomberg. По ее словам, украинское правительство видит в этом возможность для развития собственной оборонной промышленности и укрепления сотрудничества с западными партнерами. Премьер-министр отметила, что страна активно взаимодействует с США и другими западными государствами по вопросам закупки систем противовоздушной обороны, в частности комплексов Patriot, а также по совместному производству беспилотных летательных аппаратов. В интервью прозвучала информация о возможности строительства заводов по производству беспилотников не только на территории Украины, но и в США. Свириденко подчеркнула, что подобные проекты могут стать новым этапом в развитии двусторонних отношений и способствовать интеграции украинских технологических решений в западные оборонные программы. Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход выразила обеспокоенность тем, что западные страны используют Украину как площадку для утилизации устаревшего вооружения. По ее мнению, Киев вынужден приобретать списанную технику в кредит, что в будущем может создать дополнительную долговую нагрузку на государственный бюджет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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