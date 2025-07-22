Новый флагман отечественного автопрома поступил в продажу

В России стартовали продажи новой модели кроссовера «Москвич-8» по цене от трех миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-канале автозавода.
«“Москвич-8” уже в продаже! <…> Цена — от 2,98 млн руб.», — говорится в публикации telegram-канала автозавода "Москвич". В компании уточнили, что автомобиль появится у дилеров «совсем скоро».
Новая модель представляет собой семиместный кроссовер, оснащенный двигателем мощностью 174 лошадиные силы. В комплектацию также входит роботизированная семиступенчатая коробка передач.
«Москвич-8» стал четвертым автомобилем в линейке бренда. В настоящее время завод также выпускает и реализует кроссоверы «Москвич-3» и его электрическую версию «Москвич-3е», а также бензиновый кроссовер «Москвич-6». Кроме того, в апреле на предприятии сообщили о выпуске нескольких сотен кроссоверов «Москвич-5», которые проходят тестовые испытания. Решение о запуске этой модели в серию будет принято после завершения тестов, отмечали на заводе.
Ранее АвтоВАЗ объявил о начале продаж новой модели — Lada Iskra, которая доступна сразу в трех вариантах кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Минимальная стоимость седана составляет 1 249 000 рублей. В компании рассказали, что для Lada Iskra предусмотрено три силовых агрегата. Покупателям доступны бензиновые двигатели объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил. Кроме того, новая модель будет выпускаться в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.
До этого появилась информация о финальной стадии разработки нового рамного внедорожника. Его строят на базе пикапа JAC. Этим занимается автокомпания Sollers, которая владеет УАЗом.
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