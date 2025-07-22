Новый флагман отечественного автопрома поступил в продажу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Новый «Москвич» скоро появится в дилерских центрах
Новый «Москвич» скоро появится в дилерских центрах Фото:

В России стартовали продажи новой модели кроссовера «Москвич-8» по цене от трех миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-канале автозавода.

«“Москвич-8” уже в продаже! <…> Цена — от 2,98 млн руб.», — говорится в публикации telegram-канала автозавода "Москвич". В компании уточнили, что автомобиль появится у дилеров «совсем скоро».

Новая модель представляет собой семиместный кроссовер, оснащенный двигателем мощностью 174 лошадиные силы. В комплектацию также входит роботизированная семиступенчатая коробка передач.

«Москвич-8» стал четвертым автомобилем в линейке бренда. В настоящее время завод также выпускает и реализует кроссоверы «Москвич-3» и его электрическую версию «Москвич-3е», а также бензиновый кроссовер «Москвич-6». Кроме того, в апреле на предприятии сообщили о выпуске нескольких сотен кроссоверов «Москвич-5», которые проходят тестовые испытания. Решение о запуске этой модели в серию будет принято после завершения тестов, отмечали на заводе.

Ранее АвтоВАЗ объявил о начале продаж новой модели — Lada Iskra, которая доступна сразу в трех вариантах кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Минимальная стоимость седана составляет 1 249 000 рублей. В компании рассказали, что для Lada Iskra предусмотрено три силовых агрегата. Покупателям доступны бензиновые двигатели объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил.  Кроме того, новая модель будет выпускаться в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno.

До этого появилась информация о финальной стадии разработки нового рамного внедорожника. Его строят на базе пикапа JAC. Этим занимается автокомпания Sollers, которая владеет УАЗом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России стартовали продажи новой модели кроссовера «Москвич-8» по цене от трех миллионов рублей. Об этом сообщили в telegram-канале автозавода. «“Москвич-8” уже в продаже! <…> Цена — от 2,98 млн руб.», — говорится в публикации telegram-канала автозавода "Москвич". В компании уточнили, что автомобиль появится у дилеров «совсем скоро». Новая модель представляет собой семиместный кроссовер, оснащенный двигателем мощностью 174 лошадиные силы. В комплектацию также входит роботизированная семиступенчатая коробка передач. «Москвич-8» стал четвертым автомобилем в линейке бренда. В настоящее время завод также выпускает и реализует кроссоверы «Москвич-3» и его электрическую версию «Москвич-3е», а также бензиновый кроссовер «Москвич-6». Кроме того, в апреле на предприятии сообщили о выпуске нескольких сотен кроссоверов «Москвич-5», которые проходят тестовые испытания. Решение о запуске этой модели в серию будет принято после завершения тестов, отмечали на заводе. Ранее АвтоВАЗ объявил о начале продаж новой модели — Lada Iskra, которая доступна сразу в трех вариантах кузова: седан, универсал и универсал SW Cross. Минимальная стоимость седана составляет 1 249 000 рублей. В компании рассказали, что для Lada Iskra предусмотрено три силовых агрегата. Покупателям доступны бензиновые двигатели объемом 1,6 литра мощностью 90 и 106 лошадиных сил.  Кроме того, новая модель будет выпускаться в четырех комплектациях: Comfort, Life, Enjoy и Techno. До этого появилась информация о финальной стадии разработки нового рамного внедорожника. Его строят на базе пикапа JAC. Этим занимается автокомпания Sollers, которая владеет УАЗом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...