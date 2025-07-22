На «Госуслугах» начался прием заявок на IT-отсрочку от армии

© Служба новостей «URA.RU»
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Стартовал прием заявки на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов
Стартовал прием заявки на отсрочку от срочной службы для IT-специалистов Фото:

Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва 2025 года открыт на портале «Госуслуги». До 6 августа IT-специалисты могут подать заявку, сообщило Минцифры. 

«До 6 августа включительно IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через „Госуслуги“», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. Прием заявок начался сегодня — 22 июля. 

В ведомстве уточнили, что подать заявление на отсрочку могут граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору и имеющие высшее образование по одной из востребованных специальностей. Также обязательным условием является трудоустройство в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за последний год.

Отмечается, что ведомство передаст информацию Минобороны до 1 сентября. После этого стоит ждать решение призывной комиссии по отсрочке. На это выделяется период осеннего призыва.  

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Прием заявлений на IT-отсрочку от срочной службы в рамках осеннего призыва 2025 года открыт на портале «Госуслуги». До 6 августа IT-специалисты могут подать заявку, сообщило Минцифры.  «До 6 августа включительно IT-специалисты могут подать заявку на получение отсрочки от срочной службы в армии в осенний призыв 2025 года через „Госуслуги“», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. Прием заявок начался сегодня — 22 июля.  В ведомстве уточнили, что подать заявление на отсрочку могут граждане России мужского пола в возрасте от 18 до 30 лет, работающие по трудовому договору и имеющие высшее образование по одной из востребованных специальностей. Также обязательным условием является трудоустройство в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за последний год. Отмечается, что ведомство передаст информацию Минобороны до 1 сентября. После этого стоит ждать решение призывной комиссии по отсрочке. На это выделяется период осеннего призыва.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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