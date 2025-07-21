Мэр Карталов Верета ушел в досрочную отставку

Глава города Карталы Челябинской области Владимир Верета ушел в досрочную отставку. Как сообщают местные СМИ, депутаты горсовета приняли отставку мэра.
«С заявлением о собственной отставке к депутатам городского совета Карталинского поселения обратился глава городского поселения Владимир Верета. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы городского поселения», — сообщает telegram-канал газеты «Карталинская новь».
О причинах отставки не сообщается. Однако с преобразованием Карталинского района в муниципальный округ администрации городов и сельских поселений, входящих в округ, в том числе и мэрия Карталов, ликвидируются. Та же судьба ожидает советы депутатов городов и сел. Они будут продолжать работать до формирования органов власти новых муниципальных образований. Выборы собрания депутатов Карталинского муниципального округа первого созыва состоятся в период с 12 по 14 сентября.
Верете 60 лет. Он руководил Карталами с 2021 года. Формально его полномочия истекают в 2026 году.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!