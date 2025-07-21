21 июля 2025

Мэр Карталов Верета ушел в досрочную отставку

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Верета руководил Карталами четыре года
Владимир Верета руководил Карталами четыре года Фото:

Глава города Карталы Челябинской области Владимир Верета ушел в досрочную отставку. Как сообщают местные СМИ, депутаты горсовета приняли отставку мэра.

«С заявлением о собственной отставке к депутатам городского совета Карталинского поселения обратился глава городского поселения Владимир Верета. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы городского поселения», — сообщает telegram-канал газеты «Карталинская новь».

О причинах отставки не сообщается. Однако с преобразованием Карталинского района в муниципальный округ администрации городов и сельских поселений, входящих в округ, в том числе и мэрия Карталов, ликвидируются. Та же судьба ожидает советы депутатов городов и сел. Они будут продолжать работать до формирования органов власти новых муниципальных образований. Выборы собрания депутатов Карталинского муниципального округа первого созыва состоятся в период с 12 по 14 сентября.

Верете 60 лет. Он руководил Карталами с 2021 года. Формально его полномочия истекают в 2026 году.

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Глава города Карталы Челябинской области Владимир Верета ушел в досрочную отставку. Как сообщают местные СМИ, депутаты горсовета приняли отставку мэра. «С заявлением о собственной отставке к депутатам городского совета Карталинского поселения обратился глава городского поселения Владимир Верета. Депутаты приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы городского поселения», — сообщает telegram-канал газеты «Карталинская новь». О причинах отставки не сообщается. Однако с преобразованием Карталинского района в муниципальный округ администрации городов и сельских поселений, входящих в округ, в том числе и мэрия Карталов, ликвидируются. Та же судьба ожидает советы депутатов городов и сел. Они будут продолжать работать до формирования органов власти новых муниципальных образований. Выборы собрания депутатов Карталинского муниципального округа первого созыва состоятся в период с 12 по 14 сентября. Верете 60 лет. Он руководил Карталами с 2021 года. Формально его полномочия истекают в 2026 году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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