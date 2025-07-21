В Челябинской области снизился выпуск молока и мяса

В Челябинской области за пять месяцев сократился выпуск молока и мяса. Как следует из данных Челябинскстата, яиц при этом стали производить больше.
«Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. Молоко в январе-мае 2025 к аналогичному периоду 2024 года: 95,3», — отмечено в отчете Челябинскстата.
Снижение по скоту и птице на убой почти незаметно — 0,7%. При этом снижение замедлилось. Год назад за тот же период падение было более значительным — 9,5%.
Выпуск яиц прибавил 3,4%. Рост есть, но чуть меньше чем годом ранее. За пять месяцев 2024 года прирост составлял 4,1%.
Удовлетворяя потребности региона, ряд производителей экспортируют яйца за рубеж. В июне «Птицефабрика Челябинская» отправила партию в Абхазию.
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