21 июля 2025

В Челябинской области снизился выпуск молока и мяса

© Служба новостей «URA.RU»
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Выпуск молока сократился за пять месяцев 2025 года
Выпуск молока сократился за пять месяцев 2025 года Фото:

В Челябинской области за пять месяцев сократился выпуск молока и мяса. Как следует из данных Челябинскстата, яиц при этом стали производить больше.

«Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. Молоко в январе-мае 2025 к аналогичному периоду 2024 года: 95,3», — отмечено в отчете Челябинскстата.

Снижение по скоту и птице на убой почти незаметно — 0,7%. При этом снижение замедлилось. Год назад за тот же период падение было более значительным — 9,5%.

Выпуск яиц прибавил 3,4%. Рост есть, но чуть меньше чем годом ранее. За пять месяцев 2024 года прирост составлял 4,1%.

Удовлетворяя потребности региона, ряд производителей экспортируют яйца за рубеж. В июне «Птицефабрика Челябинская» отправила партию в Абхазию.

За пять месяцев молока в Челябинской области произвели 130,9 тысячи тонн
За пять месяцев молока в Челябинской области произвели 130,9 тысячи тонн
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В Челябинской области за пять месяцев сократился выпуск молока и мяса. Как следует из данных Челябинскстата, яиц при этом стали производить больше. «Производство основных видов продукции животноводства в хозяйствах всех категорий. Молоко в январе-мае 2025 к аналогичному периоду 2024 года: 95,3», — отмечено в отчете Челябинскстата. Снижение по скоту и птице на убой почти незаметно — 0,7%. При этом снижение замедлилось. Год назад за тот же период падение было более значительным — 9,5%. Выпуск яиц прибавил 3,4%. Рост есть, но чуть меньше чем годом ранее. За пять месяцев 2024 года прирост составлял 4,1%. Удовлетворяя потребности региона, ряд производителей экспортируют яйца за рубеж. В июне «Птицефабрика Челябинская» отправила партию в Абхазию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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