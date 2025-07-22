Статусную пермскую экс-чиновницу Чиркову уволили в связи с утратой доверия

В Ленинском районном суде города Перми рассмотрен иск, поданный прокуратурой, с требованием уволить бывшую руководительницу Управления капитального строительства (УКС) Перми Ирину Чиркову. В августе 2024 года она покинула администрацию города по собственному желанию, уже после того, как была задержана в рамках расследования дела о получении взятки от подрядчика Сергея Микова.
«Причина увольнения — утрата доверия. Суд удовлетворил предъявленные прокуратурой требования», — сообщает портал Properm.ru из зала суда.
Как сообщает корреспондент издания, председательствующий судья среди прочих материалов, огласила протокол допроса Чирковой, проведенного в ходе уголовного дела. В своих показаниях бывшая чиновница настаивала на том, что денежные средства были получены ею в долг и впоследствии частично возвращены — примерно в размере 1,5 млн рублей. В то же время Сергей Миков на допросе отметил, что, находясь в зависимом положении как подрядчик, осознавал, что под видом займа фактически передает взятку.
Позиция прокуратуры была полностью поддержана помощником прокурора Перми. Представители истца в судебном заседании не участвовали. Мэрия города была уведомлена о дате рассмотрения дела, предоставив письменный отзыв.
В настоящее время Ирина Чиркова проходит обвиняемой по двум делам в Ленинском районном суде. В частности, ей инкриминируется получение взятки на сумму 5,5 млн рублей от собственника строительной компании «Трест №6» Сергея Микова. Сам предприниматель признал свою вину и дал изобличающие показания против Чирковой. В начале июля 2025 года Миков был приговорен к пяти годам лишения свободы. Его адвокатами уже подана апелляционная жалоба с указанием на чрезмерную строгость назначенного наказания.
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