Адвокат главреда telegram-канала Baza раскрыл причину его задержания

Главреда telegram-канала Baza задержали по делу о превышении полномочий полицией
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Главреда telegram-канала Baza удерживают дольше, чем положено по закону
Главреда telegram-канала Baza удерживают дольше, чем положено по закону Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова задержали в Москве в рамках расследования дела о превышении полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил адвокат задержанного Алексей Михальчик.

«Как мне удалось узнать, Трифонов задержан <...> Насколько я понял, это связано с расследованием превышения должностных полномочий, о котором ранее сообщал Следственный комитет официально», — пояснил Алексей Михальчик агентству ТАСС. По его словам, на данный момент процессуальный статус Трифонова не определен. Михальчик добавил, что с момента задержания прошло уже «довольно много времени», значительно превышающее установленные законом три часа.

«Поэтому мы считаем его задержание незаконным. Я в настоящее время делаю все возможное, чтобы выйти на контакт с Трифоновым и оказать ему правовую помощь», — заявил адвокат.

Обыски в редакции telegram-канала Baza и у главреда прошли утром 22 июля. В операции участвовали сотрудники полиции и ОМОН. После начала следственных действий связь с находившимися внутри офиса сотрудниками была потеряна, а главреда увезли на допрос. Позже в интернете появились видеозаписи обысков, что привело к полной остановке работы редакции.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. В ходе расследования выяснилось, что имели место незаконные передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии якобы была опубликована в одном из российских telegram-каналов. Неизвестно, связано ли задержание Трифонова и обыски в Baza непосредственно с этим делом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова задержали в Москве в рамках расследования дела о превышении полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил адвокат задержанного Алексей Михальчик. «Как мне удалось узнать, Трифонов задержан <...> Насколько я понял, это связано с расследованием превышения должностных полномочий, о котором ранее сообщал Следственный комитет официально», — пояснил Алексей Михальчик агентству ТАСС. По его словам, на данный момент процессуальный статус Трифонова не определен. Михальчик добавил, что с момента задержания прошло уже «довольно много времени», значительно превышающее установленные законом три часа. «Поэтому мы считаем его задержание незаконным. Я в настоящее время делаю все возможное, чтобы выйти на контакт с Трифоновым и оказать ему правовую помощь», — заявил адвокат. Обыски в редакции telegram-канала Baza и у главреда прошли утром 22 июля. В операции участвовали сотрудники полиции и ОМОН. После начала следственных действий связь с находившимися внутри офиса сотрудниками была потеряна, а главреда увезли на допрос. Позже в интернете появились видеозаписи обысков, что привело к полной остановке работы редакции. Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. В ходе расследования выяснилось, что имели место незаконные передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии якобы была опубликована в одном из российских telegram-каналов. Неизвестно, связано ли задержание Трифонова и обыски в Baza непосредственно с этим делом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...