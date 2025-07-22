Адвокат главреда telegram-канала Baza раскрыл причину его задержания

Главного редактора telegram-канала Baza Глеба Трифонова задержали в Москве в рамках расследования дела о превышении полномочий сотрудниками полиции. Об этом сообщил адвокат задержанного Алексей Михальчик.
«Как мне удалось узнать, Трифонов задержан <...> Насколько я понял, это связано с расследованием превышения должностных полномочий, о котором ранее сообщал Следственный комитет официально», — пояснил Алексей Михальчик агентству ТАСС. По его словам, на данный момент процессуальный статус Трифонова не определен. Михальчик добавил, что с момента задержания прошло уже «довольно много времени», значительно превышающее установленные законом три часа.
«Поэтому мы считаем его задержание незаконным. Я в настоящее время делаю все возможное, чтобы выйти на контакт с Трифоновым и оказать ему правовую помощь», — заявил адвокат.
Обыски в редакции telegram-канала Baza и у главреда прошли утром 22 июля. В операции участвовали сотрудники полиции и ОМОН. После начала следственных действий связь с находившимися внутри офиса сотрудниками была потеряна, а главреда увезли на допрос. Позже в интернете появились видеозаписи обысков, что привело к полной остановке работы редакции.
Ранее СК РФ возбудил уголовное дело против сотрудников полиции по подозрению в превышении служебных полномочий. В ходе расследования выяснилось, что имели место незаконные передачи информации ограниченного доступа, которая впоследствии якобы была опубликована в одном из российских telegram-каналов. Неизвестно, связано ли задержание Трифонова и обыски в Baza непосредственно с этим делом.
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