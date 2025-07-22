Главреда telegram-канала Baza Глеба Трифонова увезли на допрос

Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов был доставлен на допрос в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает сам telegram-канал.
«Главного редактора Baza Глеба Трифонова забрали на допрос в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий», — пишет Baza. В рамках расследования правоохранители провели обыски в офисе издания, а также по месту жительства Трифонова и в ряде регионов — Краснодарском и Красноярском краях и в Белгородской области.
По информации СК, дело связано с утечкой информации ограниченного доступа. По версии следствия, неустановленные сотрудники полиции передавали закрытые сведения третьим лицам, которые впоследствии появлялись на одном из telegram-каналов. Редакция Baza уточнила, что после начала следственных действий связь с Трифоновым отсутствует.
Ранее в офис редакции telegram-канала Baza прибыли представители полиции и бойцы ОМОНа. В это же время силовые структуры провели обыск в квартире главного редактора издания Глеба Трифонова. После этого Трифонов был задержан и вывезен в неизвестном направлении, после чего установить с ним связь не удалось. Как сообщил сооснователь и гендиректор Baza Анатолий Сулейманов, проведенные обыски в редакции и по месту жительства главного редактора, по предварительной информации, не связаны с возможной передачей закрытых данных из правоохранительных органов.
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