Власти Перми рассказали о ходе капремонта улицы Борчанинова. Фото

Ремонт улицы Борчанинова в Перми завершится в 2026 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас улицу Борчанинова ремонтируют на участке от Петропавловской до Ленина
Сейчас улицу Борчанинова ремонтируют на участке от Петропавловской до Ленина Фото:

В Перми продолжается капремонт улицы Борчанинова. На участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина подготовили основание для новой дороги и место для ливневки. Завершат работы в 2026 году, сообщается на сайте мэрии.

«Сейчас подрядчик ведет работы на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Здесь подготовили основание для нового дорожного полотна и организовали место для прокладки ливневки под трамвайными путями. На участке продолжается демонтаж старой тротуарной плитки», — говорится в сообщении.

На участке отремонтируют тротуары, дороги и парковки. На перекрестках подрядчик расширит дорожное полотно и обустроит островные остановки. Проект также предусматривает озеленение, установку малых архитектурных форм и переустройство коммуникаций. Работы начались 6 июля, завершить их планируется в 2026 году.

Ранее URA.RU рассказывало, что из-за ремонта автобусы №№2, 15, 20, 72 и 7т временно объезжают по улицам Ленина и Крисанова. Движение трамваев осталось без изменений.

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В Перми продолжается капремонт улицы Борчанинова. На участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина подготовили основание для новой дороги и место для ливневки. Завершат работы в 2026 году, сообщается на сайте мэрии. «Сейчас подрядчик ведет работы на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Здесь подготовили основание для нового дорожного полотна и организовали место для прокладки ливневки под трамвайными путями. На участке продолжается демонтаж старой тротуарной плитки», — говорится в сообщении. На участке отремонтируют тротуары, дороги и парковки. На перекрестках подрядчик расширит дорожное полотно и обустроит островные остановки. Проект также предусматривает озеленение, установку малых архитектурных форм и переустройство коммуникаций. Работы начались 6 июля, завершить их планируется в 2026 году. Ранее URA.RU рассказывало, что из-за ремонта автобусы №№2, 15, 20, 72 и 7т временно объезжают по улицам Ленина и Крисанова. Движение трамваев осталось без изменений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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