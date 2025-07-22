В Перми продолжается капремонт улицы Борчанинова. На участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина подготовили основание для новой дороги и место для ливневки. Завершат работы в 2026 году, сообщается на сайте мэрии.
«Сейчас подрядчик ведет работы на участке от улицы Петропавловской до улицы Ленина. Здесь подготовили основание для нового дорожного полотна и организовали место для прокладки ливневки под трамвайными путями. На участке продолжается демонтаж старой тротуарной плитки», — говорится в сообщении.
На участке отремонтируют тротуары, дороги и парковки. На перекрестках подрядчик расширит дорожное полотно и обустроит островные остановки. Проект также предусматривает озеленение, установку малых архитектурных форм и переустройство коммуникаций. Работы начались 6 июля, завершить их планируется в 2026 году.
Ранее URA.RU рассказывало, что из-за ремонта автобусы №№2, 15, 20, 72 и 7т временно объезжают по улицам Ленина и Крисанова. Движение трамваев осталось без изменений.
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