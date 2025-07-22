Адвокат Михальчик: главред telegram-канала Baza и четверо сотрудников задержаны

Местонахождение задержанных неизвестно, заявил Михальчик
новость из сюжетаВ редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело
Пять сотрудников telegram-канала Baza, включая главного редактора Глеба Трифонова, задержаны. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик.
«У нас пять задержанных сотрудников» — передает слова Михальчика РИА Новости. Он добавил, что их местонахождение неизвестно, документы поданы в СК.
Поводом для задержания, по версии правоохранителей, стало дело о полицейских, предположительно передававших информацию изданию. Ранее прошли обыски в офисе Baza и в нескольких регионах.
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