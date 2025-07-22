Адвокат Михальчик: главред telegram-канала Baza и четверо сотрудников задержаны

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Местонахождение задержанных неизвестно, заявил Михальчик
Местонахождение задержанных неизвестно, заявил Михальчик Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Пять сотрудников telegram-канала Baza, включая главного редактора Глеба Трифонова, задержаны. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик.

«У нас пять задержанных сотрудников» — передает слова Михальчика РИА Новости. Он добавил, что их местонахождение неизвестно, документы поданы в СК.

Поводом для задержания, по версии правоохранителей, стало дело о полицейских, предположительно передававших информацию изданию. Ранее прошли обыски в офисе Baza и в нескольких регионах.

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Пять сотрудников telegram-канала Baza, включая главного редактора Глеба Трифонова, задержаны. Об этом рассказал адвокат Алексей Михальчик. «У нас пять задержанных сотрудников» — передает слова Михальчика РИА Новости. Он добавил, что их местонахождение неизвестно, документы поданы в СК. Поводом для задержания, по версии правоохранителей, стало дело о полицейских, предположительно передававших информацию изданию. Ранее прошли обыски в офисе Baza и в нескольких регионах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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