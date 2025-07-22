В Пионерском районе Екатеринбурга завелся неадекватный молодой человек, который держит в страхе жителей. Он накидывается на людей, угрожает, кричит матом и говорит сам с собой. Очевидцы в соцсетях утверждают, что парень психически нездоров.
«Сегодня средь белого дня, когда я вышла из магазина, он шел навстречу и просто ударил мне кулаком в висок! Я не успела среагировать, так как самочувствие было не очень, в глазах потемнело, успела только сфотографировать», — написала пострадавшая в соцсети «ВКонтакте».
Один из комментаторов добавил, что молодой человек каждый день гуляет по улице Советской и кричит, что «всех убьет». По его словам, парень зачастую подходит к женщинам, смотря прямо в глаза и безумно улыбаясь. «Попался мне. Шла от него по кругу. Он, в свою очередь, остановился и сказал: „Не волнуйтесь, я все скажу солнечному королю“. Дальше пошел к поликлинике», — подчеркнула Александра.
Парня замечали также на улицах Сулимова и Менделеева. Чаще всего он кидается на девушек и женщин с детьми, порой попрошайничает деньги. «У него вроде нет семьи, когда-то с ним общались в кругу друзей», — предположила Елизавета.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Там пояснили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции №?3. Правоохранители организовали проверку.
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