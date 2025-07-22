«Убьет всех»: агрессивный неадекват держит в страхе целый район в Екатеринбурге. Фото

В Екатеринбурге мужчина запугал жителей Пионерского района
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Молодой человек нападает только на женщин (архивное фото)
Молодой человек нападает только на женщин (архивное фото) Фото:

В Пионерском районе Екатеринбурга завелся неадекватный молодой человек, который держит в страхе жителей. Он накидывается на людей, угрожает, кричит матом и говорит сам с собой. Очевидцы в соцсетях утверждают, что парень психически нездоров.

«Сегодня средь белого дня, когда я вышла из магазина, он шел навстречу и просто ударил мне кулаком в висок! Я не успела среагировать, так как самочувствие было не очень, в глазах потемнело, успела только сфотографировать», — написала пострадавшая в соцсети «ВКонтакте».

Один из комментаторов добавил, что молодой человек каждый день гуляет по улице Советской и кричит, что «всех убьет». По его словам, парень зачастую подходит к женщинам, смотря прямо в глаза и безумно улыбаясь. «Попался мне. Шла от него по кругу. Он, в свою очередь, остановился и сказал: „Не волнуйтесь, я все скажу солнечному королю“. Дальше пошел к поликлинике», — подчеркнула Александра.

Парня замечали также на улицах Сулимова и Менделеева. Чаще всего он кидается на девушек и женщин с детьми, порой попрошайничает деньги. «У него вроде нет семьи, когда-то с ним общались в кругу друзей», — предположила Елизавета.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Там пояснили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции №?3. Правоохранители организовали проверку.

Фото:
Фото: сообщество «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте»

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пионерском районе Екатеринбурга завелся неадекватный молодой человек, который держит в страхе жителей. Он накидывается на людей, угрожает, кричит матом и говорит сам с собой. Очевидцы в соцсетях утверждают, что парень психически нездоров. «Сегодня средь белого дня, когда я вышла из магазина, он шел навстречу и просто ударил мне кулаком в висок! Я не успела среагировать, так как самочувствие было не очень, в глазах потемнело, успела только сфотографировать», — написала пострадавшая в соцсети «ВКонтакте». Один из комментаторов добавил, что молодой человек каждый день гуляет по улице Советской и кричит, что «всех убьет». По его словам, парень зачастую подходит к женщинам, смотря прямо в глаза и безумно улыбаясь. «Попался мне. Шла от него по кругу. Он, в свою очередь, остановился и сказал: „Не волнуйтесь, я все скажу солнечному королю“. Дальше пошел к поликлинике», — подчеркнула Александра. Парня замечали также на улицах Сулимова и Менделеева. Чаще всего он кидается на девушек и женщин с детьми, порой попрошайничает деньги. «У него вроде нет семьи, когда-то с ним общались в кругу друзей», — предположила Елизавета. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в полицию. Там пояснили, что заявление зарегистрировано в отделе полиции №?3. Правоохранители организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...