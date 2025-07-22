Несколько сотрудников ОВД задержаны на фоне обысков у telegram-канала Baza

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сотрудников ОВД задержали по подозрению в передаче информации третьим лицам (архивное фото)
Сотрудников ОВД задержали по подозрению в передаче информации третьим лицам (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В редакции telegram-канала Baza идут обыски, возбуждено уголовное дело

Несколько сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел задержаны по подозрению в передаче служебной информации посторонним лицам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей», — рассказала Ирина Волк в своем telegram-канале. По ее словам, эти сведения впоследствии становились достоянием широкой общественности.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки действиям участников противоправной схемы будет дана правовая оценка. Официальные детали о количестве задержанных и характере передаваемой информации не раскрываются.

Предположительно, эти задержания могут быть связаны с обысками в редакции telegram-канала Baza. В офис издания прибыли сотрудники полиции и ОМОН, после чего связь с сотрудниками была потеряна. Позже Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконной передаче сведений ограниченного доступа, которые затем были обнародованы в одном из российских telegram-каналов. Связь между этими событиями не подтверждена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел задержаны по подозрению в передаче служебной информации посторонним лицам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей», — рассказала Ирина Волк в своем telegram-канале. По ее словам, эти сведения впоследствии становились достоянием широкой общественности. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки действиям участников противоправной схемы будет дана правовая оценка. Официальные детали о количестве задержанных и характере передаваемой информации не раскрываются. Предположительно, эти задержания могут быть связаны с обысками в редакции telegram-канала Baza. В офис издания прибыли сотрудники полиции и ОМОН, после чего связь с сотрудниками была потеряна. Позже Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконной передаче сведений ограниченного доступа, которые затем были обнародованы в одном из российских telegram-каналов. Связь между этими событиями не подтверждена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...