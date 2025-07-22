Несколько сотрудников ОВД задержаны на фоне обысков у telegram-канала Baza

Несколько сотрудников территориальных подразделений органов внутренних дел задержаны по подозрению в передаче служебной информации посторонним лицам. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что сотрудники территориальных подразделений, находящихся в подчинении УМВД России по Белгородской области, ГУ МВД России по Краснодарскому и Красноярскому краям, предоставляли третьим лицам информацию, ставшую им известной в рамках исполнения служебных обязанностей», — рассказала Ирина Волк в своем telegram-канале. По ее словам, эти сведения впоследствии становились достоянием широкой общественности.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам проверки действиям участников противоправной схемы будет дана правовая оценка. Официальные детали о количестве задержанных и характере передаваемой информации не раскрываются.
Предположительно, эти задержания могут быть связаны с обысками в редакции telegram-канала Baza. В офис издания прибыли сотрудники полиции и ОМОН, после чего связь с сотрудниками была потеряна. Позже Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников полиции, подозреваемых в превышении должностных полномочий и незаконной передаче сведений ограниченного доступа, которые затем были обнародованы в одном из российских telegram-каналов. Связь между этими событиями не подтверждена.
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