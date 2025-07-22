В Нижнем Тагиле умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Анатолий Киселев скончался 22 июля
Анатолий Киселев скончался 22 июля Фото:

В Нижнем Тагиле 22 июля скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Киселев. Ему было 100 лет, рассказал общественный деятель Артур Хачатрян.

«С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем, что сегодня в Нижнем Тагиле ушел из жизни легендарный ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Иванович Киселев. Мы помним. Мы скорбим», — написал общественник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Хачатрян добавил, что Киселев прошел через тяжелейшие испытания войны. «Защищал нашу родину и оставался примером мужества, доброты и мудрости для всех, кто его знал», — подчеркнул он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Нижнем Тагиле 22 июля скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Киселев. Ему было 100 лет, рассказал общественный деятель Артур Хачатрян. «С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем, что сегодня в Нижнем Тагиле ушел из жизни легендарный ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Иванович Киселев. Мы помним. Мы скорбим», — написал общественник на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Хачатрян добавил, что Киселев прошел через тяжелейшие испытания войны. «Защищал нашу родину и оставался примером мужества, доброты и мудрости для всех, кто его знал», — подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...