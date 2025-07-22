В Нижнем Тагиле умер 100-летний ветеран Великой Отечественной войны

В Нижнем Тагиле 22 июля скончался ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Киселев. Ему было 100 лет, рассказал общественный деятель Артур Хачатрян.
«С глубокой скорбью и болью в сердце сообщаем, что сегодня в Нижнем Тагиле ушел из жизни легендарный ветеран Великой Отечественной войны Анатолий Иванович Киселев. Мы помним. Мы скорбим», — написал общественник на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Хачатрян добавил, что Киселев прошел через тяжелейшие испытания войны. «Защищал нашу родину и оставался примером мужества, доброты и мудрости для всех, кто его знал», — подчеркнул он.
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