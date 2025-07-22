Для дачников утвержден новый закон

ГД приняла закон, запрещающий отчуждение земельных участков отдельно от домов
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Госдума приняла новый закон
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий отчуждение садовых и огородных земельных участков отдельно от расположенных на них домов и построек. Соответствующее решение нижняя палата парламента приняла на заседании 22 июля, трансляция которого шла на официальной сайте Думы.

Новый закон направлен на устранение рассогласованности в правовом регулировании сферы садоводства и огородничества. Документ предотвращает практику неправомерного освоения сельхозземель под садоводство и огородничество, а также исключает возможность продажи земли без построек, находящихся на ней, отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

В рамках закона установлено, что собственники садовых или огородных земельных участков не смогут отчуждать такие участки отдельно от расположенных на них жилых и садовых домов, хозяйственных построек или гаражей. Разделение участков допускается только при соблюдении требований земельного законодательства. Также вводится запрет на раздел жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей, находящихся на таких участках. Закон уточняет особенности строительства зданий и сооружений на садовых землях.

Кроме того, документ конкретизирует перечень объектов инфраструктуры на садоводческих участках. Теперь к ним официально отнесены системы подачи воды, электричества, газа, канализации, а также хозяйственные постройки — сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни и колодцы. В то же время отдельные элементы, такие как погреба, являющиеся частью жилых или садовых домов, не будут считаться самостоятельными постройками. Это, по словам депутатов, позволит минимизировать путаницу при оформлении недвижимости и постановке ее на кадастровый учет. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года.

Ранее Госдума обязала россиян бороться с борщевиком самостоятельно, пишет 360.ru. Так, нижняя палата парламента в третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому владельцы земельных участков в России обязаны самостоятельно осуществлять меры по ликвидации борщевика и других инвазивных растений. Теперь бездействие в вопросах борьбы с инвазивными растениями будет являться основанием для пересмотра условий сервитута.

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Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, запрещающий отчуждение садовых и огородных земельных участков отдельно от расположенных на них домов и построек. Соответствующее решение нижняя палата парламента приняла на заседании 22 июля, трансляция которого шла на официальной сайте Думы. Новый закон направлен на устранение рассогласованности в правовом регулировании сферы садоводства и огородничества. Документ предотвращает практику неправомерного освоения сельхозземель под садоводство и огородничество, а также исключает возможность продажи земли без построек, находящихся на ней, отметил председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. В рамках закона установлено, что собственники садовых или огородных земельных участков не смогут отчуждать такие участки отдельно от расположенных на них жилых и садовых домов, хозяйственных построек или гаражей. Разделение участков допускается только при соблюдении требований земельного законодательства. Также вводится запрет на раздел жилых и садовых домов, хозяйственных построек и гаражей, находящихся на таких участках. Закон уточняет особенности строительства зданий и сооружений на садовых землях. Кроме того, документ конкретизирует перечень объектов инфраструктуры на садоводческих участках. Теперь к ним официально отнесены системы подачи воды, электричества, газа, канализации, а также хозяйственные постройки — сараи, бани, теплицы, навесы, летние кухни и колодцы. В то же время отдельные элементы, такие как погреба, являющиеся частью жилых или садовых домов, не будут считаться самостоятельными постройками. Это, по словам депутатов, позволит минимизировать путаницу при оформлении недвижимости и постановке ее на кадастровый учет. Закон вступает в силу с 1 сентября 2025 года. Ранее Госдума обязала россиян бороться с борщевиком самостоятельно, пишет 360.ru. Так, нижняя палата парламента в третьем чтении одобрила законопроект, согласно которому владельцы земельных участков в России обязаны самостоятельно осуществлять меры по ликвидации борщевика и других инвазивных растений. Теперь бездействие в вопросах борьбы с инвазивными растениями будет являться основанием для пересмотра условий сервитута.
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© Служба новостей «URA.RU»
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