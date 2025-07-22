В Сургуте, несмотря на запрет захоронений животных в черте города, рядом с кладбищем «Чернореченское-2» образовалось стихийное животное кладбище. Местные жители хоронят своих питомцев в лесу, оставляя на могилах игрушки, миски и надгробия с фотографиями. Журналист URA.RU побывал на месте.
За воротами кладбища в сторону леса уходит узкая тропа. По ней можно выйти к десяткам небольших холмиков. На табличках — клички, даты жизни и надписи: «Турбо. Ноябрь 2023 — 10 декабря 2024. Навсегда в наших сердцах. Помним, любим». Рядом лежит резиновая игрушка.
На некоторых участках установлены оградки и даже деревянные будки. Порой рядом захоронено сразу несколько животных — как правило, из одной семьи. Хозяева оставляют на могилах миски, лакомства и мягкие игрушки. Судя по датам на памятниках, отдельные питомцы прожили почти два десятка лет.
С точки зрения закона такие захоронения запрещены. По санитарным нормам, в черте города хоронить животных нельзя. В Сургуте нет официального кладбища для питомцев. Ветеринарные клиники предлагают только кремацию — индивидуальную или коллективную, с урной или без. Однако, по словам владельцев, не все готовы выбрать такой способ прощания.
«Когда умирает твой любимец — это не просто животное. Это как потеря члена семьи. Мой пес умер у меня на руках. Я сразу понял, что не смогу отдать его на кремацию. Хотелось похоронить по-человечески», — рассказал URA.RU местный житель.
На некоторых могилах видны свежие цветы и корм. Это говорит о том, что хозяева продолжают навещать место захоронения, несмотря на отсутствие официального статуса. Обстановка напоминает зону личной памяти.
Уходя со стихийного кладбища, я остановилась у могилы Бима. На надгробии написано: пес погиб, спасая человека из пожара. И тут меня посетила мысль. Возможно, дело не в прахе и не в урне. Люди просто хотят быть услышанными в своей утрате. Почувствовать, что простились по-настоящему. Даже если ради этого приходится нарушить правила.
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