Ливень в Москве побил исторический рекорд

Ливень в Москве побил давний рекорд
новость из сюжетаМощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье
Ливень, прошедший в Москве 21 июля, стал одним из самых сильных в мире за сутки по количеству осадков. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.
«Ливень стал одним из самых сильных в мире за минувшие сутки по количеству выпавших осадков», — передает сообщение Гидрометцентра ТАСС. Там добавили, что на метеостанции «Балчуг» выпало 82 мм дождя.
Больше осадков выпало только в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Московский ливень также побил рекорд 1879 года.
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