Ливень в Москве побил исторический рекорд

Гидрометцентр: ливень в Подмосковье — второй в мире по обилию осадков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ливень в Москве побил давний рекорд
Ливень в Москве побил давний рекорд Фото:
новость из сюжета
Мощные ливни обрушились на Москву и Подмосковье

Ливень, прошедший в Москве 21 июля, стал одним из самых сильных в мире за сутки по количеству осадков. Об этом рассказали в Гидрометцентре России.

«Ливень стал одним из самых сильных в мире за минувшие сутки по количеству выпавших осадков», — передает сообщение Гидрометцентра ТАСС. Там добавили, что на метеостанции «Балчуг» выпало 82 мм дождя.

Больше осадков выпало только в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Московский ливень также побил рекорд 1879 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ливень, прошедший в Москве 21 июля, стал одним из самых сильных в мире за сутки по количеству осадков. Об этом рассказали в Гидрометцентре России. «Ливень стал одним из самых сильных в мире за минувшие сутки по количеству выпавших осадков», — передает сообщение Гидрометцентра ТАСС. Там добавили, что на метеостанции «Балчуг» выпало 82 мм дождя. Больше осадков выпало только в некоторых регионах Юго-Восточной Азии. Московский ливень также побил рекорд 1879 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...