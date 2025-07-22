Большинство немцев недовольны политикой Мерца

Более 60% жителей Германии выразили недовольство работой канцлера страны Фридриха Мерца. Согласно результатам опроса института Forsa, проведенного по заказу телеканалов NTV и RTL, уровень недовольства достиг 64% — это максимум с момента вступления Мерца в должность.
«Недовольство работой канцлера выросло на четыре пункта по сравнению с предыдущей неделей и составляет 64%. Это новый максимальный показатель с момента его вступления в должность», — приводит NTV результаты исследования.
Доля граждан, удовлетворенных политикой Мерца, снизилась до 32%, что на три пункта ниже, чем неделей ранее. Особенно высокий уровень критики зафиксирован на востоке Германии: здесь недовольны действиями канцлера 74% опрошенных, тогда как одобряют их лишь 19%. На западе страны уровень недовольных составляет 62%, довольны работой канцлера 34% респондентов.
По данным Forsa, еще месяц назад политика Мерца устраивала 42% немцев, а неудовлетворенность выражали 51%. Последний опрос проводился с 15 по 18 июля, в нем приняли участие 2003 человека, статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.
Кроме того, другой опрос Forsa для тех же телеканалов показал, что доверие к канцлеру также находится на низком уровне: 67% респондентов считают, что Мерц не заслуживает доверия, противоположного мнения придерживаются лишь 29%. Эти данные получены в ходе исследования, проведенного с 18 по 21 июля среди 1008 человек.
Ранее германский канцлер Фридрих Мерц отметил, что одним из положительных аспектов ситуации вокруг Украины стало сплочение европейских стран, пишет RT. Выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере в Берлине, Мерц подчеркнул, что если в тяжелом конфликте на Украине и можно найти что-либо положительное, то это тот факт, что он способствует единству европейцев.
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